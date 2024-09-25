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桃園失業職訓班 學用落差近3成

聯合報／ 記者朱冠諭陳秋雲／連線報導
桃園市上半年勞動力參與率高居各縣市之冠，但失業者職訓班近3成無法學以致用，男性失業者多，但接受職訓者以女性居多，審計處要求檢討。圖／桃園市勞動局提供
桃園市上半年勞動力參與率高居各縣市之冠，但失業者職訓班近3成無法學以致用，男性失業者多，但接受職訓者以女性居多，審計處要求檢討。圖／桃園市勞動局提供

桃園市近3年開辦的失業者職業訓練班，有近3成職訓班學員，實際工作與受訓課程關聯度低。桃園市審計處質疑，課程與產業需求有落差，議員批評職訓無法學以致用。桃園市就服處回應，將查核訓練單位就業成果，媒合學員從事缺工產業。

台中市勞工局表示，近3年失業者職訓平均就業率81.24%，開訓前請求才廠商參與課程說明會，讓學員了解訓練內容、工作待遇與環境等，結訓前搭配就業輔導活動，若受訓後未就業，由就服處就近安排至27處據點，專人諮詢媒合，以提高就業率。

行政院主計總處統計，桃園市上半年勞動力參與率為61.4%，比全台平均59.2%高，居全台各縣市之冠；男女勞參率為68.9%、54.3%，比2019年增加4.2、4.3個百分點。

審計處發現，市府2021年至2023年開設的失業者職訓班，有2至3成班級，半數學員實際就業內容與受訓課程較無關聯，這些課程包含商業剪髮設計班、工業設計與3D列印班、電商行銷技能班等。

此外，桃園市近3年男性失業率高於女性，參加職訓的男性人數卻遠少於女性，去年度開設的30班中，有18班女性參訓比率超過8成，多數班級男女學員比例懸殊，應該開設更適合男性的課程。

議員李宗豪、彭俊豪說，職訓難學以致用，淪為打發時間、領補助，無助於實際就業，勞動局須加強與產業界合作，定期更新課程內容，追蹤就業成果評估成效，提高就業競爭力。

就服處長陳秋媚說，桃園製造業缺工，但市府沒有訓練場地，可開設機械、工程、電子類訓練課程，職訓課程以電腦文書、中餐、烘焙、美容美髮為主，吸引較多女性參訓。

陳秋媚表示，學員受訓期間有職訓生活津貼，但美容美髮等產業，較少有雇主提供勞保，為確保有較好的勞動條件，鼓勵學員轉往其他缺工產業就職；男性較常從事的電子、製造業，退委會和勞動力發展署桃竹苗分署等訓練中心有相關課程，可供失業民眾參考。

失業 桃園

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