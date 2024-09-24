「有一天我會回家」記錄台籍日本兵血淚 竹縣辦特映會

紀錄片「有一天我會回家」描述出身新竹縣關西鎮的台籍日本兵賴興煬於二戰結束後在西伯利亞勞改的血淚故事。縣府文化局表示，這支影片獲獎無數，10月5日下午2點將在文化局演藝廳辦新竹特映會，邀導演楊孟哲、賴興煬之子賴世仁出席映後座談，將贈送前80名入場觀眾紀錄片同名書1冊，歡迎大家一起重返歷史現場。

縣府指出，賴興煬出生關西農村，19歲成為台籍日本兵赴朝鮮半島作戰，戰後被蘇聯軍隊俘虜至西伯利亞集中營勞改長達3年半，歷經飢餓與受傷等磨難，險些客死他鄉，靠著堅強的意志力深信自己有一天會回家。他後來輾轉回到台灣，堅忍並誠懇樸實的成家，靠鬥志度過一生。2018年賴興煬94歲高齡時，以台籍日本兵在西伯利亞勞改最後一名倖存者身分，重回勞改營並完成口述歷史，影片見證他堅韌的生命力與客家精神，發人深省。

文化局長章宗耀指出，新竹縣縣史館今年策畫一系列歷史主題活動，包括文物開箱、講座及紀錄片播映。本片歷史背景橫跨中國、台灣、北朝鮮、南韓、日本、美國、俄羅斯等7個國家和地區，透過鏡頭帶領觀眾穿越80年時空重返二戰歷史現場，以小人物視角見證大時代歷史，影片真誠、溫暖，感動人心。

導演楊孟哲表示，台灣過去對台籍日本兵的研究紀錄，多集中在南洋地區，很少提到西伯利亞，他從2010年起自費到西伯利亞調查研究台籍日軍勞改的場域，2015年拜會賴興煬，一見如故，進行口述歷史時，經與家屬溝通促成2018年重回舊地拍攝紀錄片。

賴興煬2020年辭世，特殊的人生經歷已留下寶貴的見證紀錄，2023年紀錄片完成且出版紀錄片同名書，由彭子瑄插畫，並附上俄羅斯科學院珍貴史料與照片，刻劃這段歷經艱辛、堅忍不拔的經歷。

「有一天我會回家」榮獲法國尼斯國際電影節最佳外語紀錄片獎、東京短片電影節最佳紀錄片獎、芝加哥電影節最佳導演獎、俄羅斯第21屆奧澤洛夫國際軍事電影節人道關懷及保存歷史記憶獎等多項大獎，影片主角堅忍不拔的精神，發人深省。