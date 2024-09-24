滿水位！石門水庫寶山寶二水庫滿庫 石門發電調節放水

低壓帶鋒面影響，桃園市石門水庫山區集水區近日間歇下雨，至今天下午6時前，石門水庫水位達到245公尺、蓄水率100%，今年首度達到水位、蓄水均滿庫，一掃上半年水情吃緊，新竹寶山及寶二庫也是滿庫，水利署北區分署表示，石門水庫達滿水位，維持正常農業及民生供水，展開發電操作調節放水，尚不須採取大型調節放水。

石門水庫受惠7月凱米颱風雨量，水位一口氣回到240公尺以上，7月下旬至今，在持續午後雷陣雨下，石門水庫水庫維持水位在244公尺、蓄水量2億餘噸、蓄水率99%多，今天水位終於到達245公尺、蓄水量2.05億噸、蓄水率100%滿庫「頂標」，此外，新竹寶山、寶二水庫今天水位也都達142公尺、151公尺及蓄水率100%滿水位。