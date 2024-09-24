學難致用？桃園失業職訓班 審計處點名學用落差大

桃園市今年上半年勞動力參與率61.4%，居全台之冠，不過市府近3年開辦的失業者職業訓練班，有近3成班級，學員實際工作與受訓課程關聯度低，被審計處質疑課程與產業需求有落差。就業服務處回應，會辦理訓練單位就業成果查核，但部分產業未提供勞保，為提升勞動條件，也會媒合學員從事其他缺工產業。

行政院主計總處統計，桃園市今年上半年勞動力參與率為61.4%，較全台平均59.2%高出2.2個百分點，居全台各縣市之冠。進一步分析，男女性勞動力參與率分別為68.9%及54.3%，分別比2019年時增加4.2及4.3個百分點。

雖兩性勞動力參與率逐年提升，但審計處發現，市府2021年至去年開設的失業者職業訓練班，分別有2至3成的班級，半數學員實際就業內容與受訓課程較無關聯，相關課程包括商業剪髮設計創作班、工業設計與3D列印整合實務班、實用電商行銷技能應用班等。

此外，桃園市近3年男性失業率皆高於女性，參加失業職訓班的男性卻遠少於女性，去年度開設的30班中更有18班女性參訓比率超過8成，顯示多數班級男女比例懸殊，應開設更適合男性的課程。

就業服務處處長陳秋媚回應，桃園製造業多缺工，但市府沒有訓練場地開設機械、工程、電子類訓練課程，因此主要以電腦文書、中餐、烘焙、美容美髮等課程為主，吸引較多女性參訓。

陳秋媚表示，學員受訓期間雖有職業訓練生活津貼，不過如美容美髮等產業，較少有雇主提供勞保，為確保勞工有較好的勞動條件，會鼓勵學員轉往其他缺工產業就職；至於男性較常從事的電子、製造業，退委會和勞動力發展署桃竹苗分署有訓練中心開設相關課程，民眾可前往報名。

議員李宗豪、彭俊豪直言，職訓難學以致用，淪為打發時間、領補助，無助於實際就業，勞動局須加強與產業界的合作，定期更新課程內容，並透過追蹤就業成果評估成效，提高桃園的就業品質與競爭力。