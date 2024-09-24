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桃園國際商機媒合大會 國內外145家供應商爭取買家合作

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（右5）出席桃園國際商機媒合大會。圖／桃園市政府經發局提供
張善政（右5）出席桃園國際商機媒合大會。圖／桃園市政府經發局提供

桃園市長張善政今日前往大園區，出席「桃園國際商機媒合大會」。並表示桃園不僅是國門之都，更是工業大城，工業產值為全台之冠，這次大會邀請美國等12國21家重量級買主到桃園，盼更多優質的企業落腳桃園，也讓世界看見桃園業者優秀的技術及品牌量能。

張善政指出，現今國際局勢瞬息萬變，相信透過市府、外貿協會及桃園在地工商業的攜手合作，一定能引領更多國際企業至桃園布局，讓桃園接軌國際，帶動地方產業發展。他勉勵今天參加媒合會的在地企業，除了持續努力提供優質的產品及服務，也能夠掌握國際趨勢，在國際潮流上大放異彩。

經發局表示，桃園國際商機媒合大會已邁入第8個年頭，今年活動有美國、加拿大、荷蘭、韓國、越南、土耳其等12國重量級買家到場，現場有智慧交通、永續能源、資通訊、智慧醫療、食品加工等產業領域共145家供應商參與，也與國外買主洽談了266個場次，其中桃園在地重要企業如台達電、華城電機及明基材料（BenQ）等也共襄盛舉，期望透過此次的媒合大會能為桃園帶來更多商機。

今日媒合大會也同時舉辦「全球低碳經濟趨勢與實務解析」及「美國市場說明會」講座，以及來自桃園共20家業者的產業展示會，不但協助業者掌握未來低碳經濟及美國市場所帶來的豐富商機，也向與會業者展現來自桃園企業的最新產品，吸引眾多國內外業者踴躍洽詢。

經發局長張誠、桃園市工商發展投資策進會執行長王智弘、桃園市工業會理事長黃成業、桃園市商業會理事長陳進法、桃園市進出口公會理事長莊堯安、外貿協會桃園辦事處主任李建輝等都一同出席。

美國

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