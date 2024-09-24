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苗62線復建工程落石砸死工人 縣府令暫時停工

中央社／ 苗栗縣24日電
苗栗縣泰安鄉苗62線道路災害復建工程24日施工中發生落石，39歲谷姓工人遭擊中身亡。縣府工務處令工區暫時停工，配合勞檢單位調查。（中央社）
苗栗縣泰安鄉苗62線道路災害復建工程24日施工中發生落石，39歲谷姓工人遭擊中身亡。縣府工務處令工區暫時停工，配合勞檢單位調查。（中央社）

苗栗縣泰安鄉苗62線道路災害復建工程今天施工中發生落石，39歲谷姓工人在吊籠中遭約1噸重石塊擊中身亡。縣府工務處表示，工地依勞安計畫緊急應變程序處理，工區暫時停工。

苗栗縣政府辦理苗62線8K+900段道路復建工程，上午10時許發生工程人員遭落石擊中意外，消防局獲報到場發現設籍南投縣的39歲谷姓男子已呈現OHCA（到院前無呼吸心跳）、左小腿骨折，送醫搶救宣告不治。

警方現場鑑識，初步研判因工程施作時不慎遭落石擊中，導致意外發生，全案報請檢察官進行司法相驗。

縣府工務處長古明弘下午受訪表示，事發當時為承攬工程的協力廠商一行5人準備施作邊坡岩栓打設，谷姓男子從地面進入施工吊籠，其餘4人分別負責操作吊車、警戒等，就在準備啟動作業、吊籠尚未吊起時，工區邊坡突有落石自山壁約20公尺高處滾落。

古明弘說，近日地震頻傳又連日降雨，可能造成邊坡土石鬆動滑落；事故現場許多大小不一的石塊自山壁掉落，並扯破山壁上固定的掛網，其中有直徑逾50公分、粗估重達1噸石頭砸中機具及吊籠，人在吊籠中的谷男根本無處可躲。

古明弘指出，工程的承攬廠商都有依規投保施工意外險、營造保險，縣府會協助廠商進行相關理賠，事發工地依勞安計畫緊急應變程序處理，為避免二次災害發生，已令現場工區暫時停工，待勞檢單位調查、釐清相關責任。

縣府表示，後續會配合勞檢進行復工前檢查，確認廠商依相關施工規範無誤後，才會讓廠商再度施工。

勞檢 工人 苗栗縣 落石

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