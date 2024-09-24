竹縣與廣達合辦「游於藝」 培訓266名校園導覽小尖兵

新竹縣政府與廣達文教基金會合辦「游於藝」擁抱梵谷-探索生命的調色盤巡迴展，縣內國中小共16校參加，第一場在9月2日已在關西國中推出，將展至10月2日；今年培訓校園導覽小尖兵266人，屆時將各自學校擔負導覽解說工作，希望提升同學及自身的欣賞藝術能力。

新竹縣教育局指出，巡迴展主題以「梵谷對生命的關懷」為主軸，把梵谷投身於繪畫的熱情和傳奇一生，還有充滿生命力的作品，以「走入梵谷的世界」、「追尋梵谷的繪畫旅程」及「看梵谷說畫」3大主題呈現，帶領學生探索19世紀最具影響力的偉大畫家。

竹東鎮中山國小承辦校園導覽小尖兵培訓，日前帶新竹縣各校266名學生到國立台灣美術館參加培訓，透過跨域美感課程，提升學生欣賞藝術、溝通表達和社會參與的全人教育。

這學年參加巡迴展的學校包括關西國中、誠正中學及五龍、芎林、南和、峨眉、十興、竹東、中山、華興、信勢、山崎、大同、碧潭及竹中、竹北國小，將透過廣達游於藝及校際合作，跨界整合展覽作品資源及學校課程，實踐人文美感與知情意行的教育。

關西國中學生翁林玄昊表示，導覽培訓課程很精彩，在輕鬆詼諧氣氛中，指導大家導覽時的基本禮儀、注意事項，還有導覽小技巧。他印象深刻的是，在欣賞「食薯者」作品時，指導老師可從梵谷的用色、場景布置、人物表情等，觀察當時人民生活，也鼓勵大家透過思考何謂成功？何為失敗？捕捉梵谷如流星般的人生，讓他學習如何當個成功的導覽員。