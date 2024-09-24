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新竹市立棒球場9月最新進度曝 「全區臨時支撐」已完成

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市立棒球場地下停車場空間「全區臨時支撐工程」已施作完畢。圖／新竹市政府提供
新竹市立棒球場地下停車場空間「全區臨時支撐工程」已施作完畢。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今年3月與新竹市立棒球場統包商解除部分契約後，持續推進重啟改善，包含覆土移除、棒球場重啟的規畫設計等，雖鑑定作業完成前球場本體不可施工，不過地下停車場空間「全區臨時支撐工程」已施作完畢。

新竹市政府指出，去年8月發現球場結構分析未按照法規要求而存有安全疑慮後，持續要求統包商確認結構安全性並重新提送結構計算書。然而，統包商多次未能符合要求，為避免新竹市立棒球場竣工日期延宕，市府今年3月1日與統包商解除球場工程一部契約後，致力推進棒球場改善重啟的相關作業。

新竹市教育處表示，新竹市立棒球場重啟球場工程委託規畫設計技術服務案，已於9月中旬進行第1次細部設計審查，經與會審查委員提出修正建議，預計於10月份完成細部設計審查後進行重啟球場工程發包，期能順利完成球場重啟作業。

新竹市工務處表示，新竹地方法院於4月2日裁定棒球場證據保全，現況由台灣省結構技師公會鑑定結構安全，9月12日結構技師公會續進場執行混凝土鑽心試驗。雖鑑定作業完成前球場本體不可施工，市府仍積極推進工程進度，已於地下停車場空間施作「全區臨時支撐工程」完畢。

工務處指出，新竹市立棒球場「球場以外部分」工程，市府持續辦理第3次變更設計程序後結算驗收，期間委託PCM辦理第三方公證，就棒球場「球場以外部分」之設施、設備和空間完成現況體驗公證，以利後續審查第3次變更設計文書資料，加速未來結算驗收作業時程。

工務處表示，截至今天（24日），市府已多次函文要求統包商，須提送變更設計用相關文件供PCM審查。如統包商未於期限內回覆將逕為結算驗收。

市府強調，新竹市立棒球場覆土移除工程於9月1日申報開工，目前已完成「地下室現況鑑定」及「全區臨時支撐工程」，截至9月24日公會鑑定作業尚未完成，市府仍待技師公會鑑定完畢，俟地方法院裁定證據保全解除後，市府將立即進場移除球場覆土。

新竹市政府今年3月與新竹市立棒球場統包商解除部分契約後，持續推進重啟改善，雖鑑定作業完成前球場本體不可施工，不過地下停車場空間「全區臨時支撐工程」已施作完畢。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今年3月與新竹市立棒球場統包商解除部分契約後，持續推進重啟改善，雖鑑定作業完成前球場本體不可施工，不過地下停車場空間「全區臨時支撐工程」已施作完畢。圖／新竹市政府提供

保全 新竹市立棒球場

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