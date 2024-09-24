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大新竹跨年晚會交新竹縣主辦 卻傳建商們今年不再贊助

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣前年舉辦跨年晚會時，歌手開唱背後的大螢幕便不停輪播各建商的Logo。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣前年舉辦跨年晚會時，歌手開唱背後的大螢幕便不停輪播各建商的Logo。記者巫鴻瑋／翻攝

大新竹跨年晚會從去年起輪流在新竹市、新竹縣舉辦，今年輪到新竹縣，同樣將在新竹縣政府前的縣政六路搭舞台舉行，但往年都提供大量贊助並主辦的新竹縣市不動產開發商業同業公會卻傳出今年不再參與跨年晚會，新竹縣府將交由今年主辦廠商向外界募款。

新竹縣府交旅處表示，今年跨年晚會是由中視負責主辦，中視同意向各界募款所需經費，縣府則從行政上的協助，中視已提出跨年晚會的節目及卡司構想。

據了解，過去新竹縣舉辦跨年晚會時，都會獲得建商出錢又出力，不僅斥巨資由各建商集資數千萬元邀請巨星開唱，還有比擬北高跨年晚會等級的跨年煙火秀，就連電視台都會出動轉播，且都吸引上萬民眾前來倒數跨年，而在場邊及大螢幕上則會滾動式顯示贊助建商的Logo。

不過疑似因新竹市長高虹安與新竹縣長楊文科都接連深陷官司，加上楊文科屢次遭議員指涉與建商關係不一般，還因竹北天坑事件遭檢方起訴，因此新竹地區的建商擔心繼續贊助跨年晚會舉辦會惹致不必要的聯想與爭議，因此不動產開發商業同業公會決定今年不再出資贊助跨年晚會舉辦。

楊文科 跨年晚會

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