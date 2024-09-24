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新竹愛買9月底熄燈總公司回應了 網友不捨老字號小吃

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市在地已營運超過20年的愛買新竹店確定在9月底熄燈，店家最近也掛上「清倉大拍賣，一件不留」的紅布條。記者黃羿馨／攝影
新竹市在地已營運超過20年的愛買新竹店確定在9月底熄燈，店家最近也掛上「清倉大拍賣，一件不留」的紅布條。記者黃羿馨／攝影

新竹市營運超過20年的愛買新竹店確定在9月底熄燈，預估近百位員工受影響。愛買總公司今天也出面說明後續員工安置。其中在賣場設櫃18年的「吃香台灣小吃」，更是不少新竹人從小吃到大的回憶，聽聞消息都紛感不捨。

愛買新竹店從9月初傳出僅營業到月底後，就引發新竹人關注，先前店員還不願證實此事，只強調9月都會營業，但隨著媒體陸續曝光因房東要調漲月租250萬元的消息後，也讓愛買新竹店要熄燈的訊息越來越明顯，近期更直接掛上「清倉大拍賣，一件不留」的紅布條，證實結束營業。

記者實際詢問店家，除了2樓特力屋繼續營業不受影響外，B1美食街、1樓服飾、童鞋、Outlet以及餐飲品牌約30個櫃位、60名員工全數跟著愛買店營業到月底，全面撤出，加上愛買賣場員工，受影響員工預估近百人。

愛買總公司表示，關於新竹店員工安置上，將會優先與員工溝通，根據他們的意願，協助安排至愛買新竹巨城店、其他分店或總公司並提供必要之協助，確保他們的權益不受影響。

據了解，愛買近日已將員工轉調到其他分店或是其他單位，若無法配合轉調者，也進行非自願離職程序，按照勞基法進行資遣，也因此新竹市勞工處目前尚未接獲員工有勞資方面問題及投訴。

其中在愛買新竹店美食街設櫃18年的「吃香台灣小吃」，更是許多新竹人的回憶，麻油雞麵線、燒肉套餐更是店內招牌。近日林姓老闆娘也在臉書社團「新竹大小事」含淚向大家道別，並告訴大家將告老還鄉「退休」返回新北市，感謝新竹人22年的愛護。

這則貼文也累積2千8百多名網友熱議，紛紛不捨：「燒肉套餐很經濟實惠好吃，17歲吃到27歲，要沒了…謝謝提供這些年好吃的回憶」、「從一家一個人吃到一家三個人…感謝..退休快樂」、「從國中吃到長大，奶奶在那邊當清潔工 幾乎每天去每天吃」、「吃香的料理真的超級美味，最愛麻油雞麵線」、「每次都吃麻油雞麵線，好可惜啊！」

新竹市在地已營運超過20年的愛買新竹店確定在9月底熄燈。記者黃羿馨／攝影
新竹市在地已營運超過20年的愛買新竹店確定在9月底熄燈。記者黃羿馨／攝影
在賣場設櫃18年的店家「吃香台灣小吃」老闆娘發文淚謝大家的支持，並透露將告老還鄉回新北市退休，不少網友從學生時期吃到成家立業，紛紛不捨。圖／取自新竹大小事
在賣場設櫃18年的店家「吃香台灣小吃」老闆娘發文淚謝大家的支持，並透露將告老還鄉回新北市退休，不少網友從學生時期吃到成家立業，紛紛不捨。圖／取自新竹大小事
在賣場設櫃18年的店家「吃香台灣小吃」老闆娘發文淚謝大家的支持，不少網友不捨好吃的燒肉飯。圖／取自新竹大小事
在賣場設櫃18年的店家「吃香台灣小吃」老闆娘發文淚謝大家的支持，不少網友不捨好吃的燒肉飯。圖／取自新竹大小事

小吃 愛買 新竹

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