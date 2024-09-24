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泰安鄉苗62線落石砸死人 地方開車經過都要禱告

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉苗62線泰雅原住民文化產業區附近，今天上午10點多發生落石砸中山壁施工的工人，送醫傷重不治。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗62線泰雅原住民文化產業區附近，今天上午10點多發生落石砸中山壁施工的工人，送醫傷重不治。圖／民眾提供

苗栗縣泰安鄉苗62線今天上午再度發生落石砸死工人意外，縣議員劉美蘭呼籲政府有關單位將心比心，她每次開車都要禱告，通過後感謝主，地方殷盼有一條安全回家的路。

泰安鄉苗62線8.9公里處在泰雅原住民文化產業園區附近，今天上午10點多發生落石，砸中正在施工災害復建的谷姓工人（39歲），谷連同吊籃墜落地面，消防局據報送醫，谷仍因傷重不治，縣府初步研判因連日間歇大雨，加上放晴熱脹冷縮，地震頻仍，因此發生落石，全案警方報請檢察官相驗，進一步調查。

「苗62線落石砸中人車已不是新聞！」劉美蘭說，族人昨天才反映，開車途經苗62線，遭落石擊中車窗，玻璃破裂還好人無大礙，未料，今天就發生砸死工人的憾事，苗62線是泰安鄉錦水、八卦上千居民，還有溫泉區遊客主要進出道路，她每次都要禱告，通過後鬆了一口氣感謝主。

劉美蘭認為安全不能打折扣、靠運氣，苗62線建置明隧道，或是移到汶水溪的對岸，有這麼難嗎？希望中央、縣政府能將心比心，苗62線用路人情何以堪？希望正視改善。

苗62線沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是6、70度以上高聳山壁，地質屬於不穩定區，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響，雨後容易發生土石崩落，縣府去年完成拓寬改善工程可行性評估，概估總經費21億多元。

交通部、公路局等官員都曾現勘，公路局中區養護工程分局今年7月建議先參採邊坡分級管理制度，縣府8月26日提送「苗62線危險路段道路邊坡管理分析改善評估計畫」，爭取公路局補助2000多萬元，辦理監測數據蒐集及分析作業，並視分析結果再研提改善方案。

苗栗縣泰安鄉苗62線昨天才發生落石擊中車子，今天又發生砸死工人意外。圖／劉美蘭提供
苗栗縣泰安鄉苗62線昨天才發生落石擊中車子，今天又發生砸死工人意外。圖／劉美蘭提供
苗栗縣泰安鄉苗62線泰雅原住民文化產業區附近，今天上午10點多發生落石砸中山壁施工的工人，送醫傷重不治。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗62線泰雅原住民文化產業區附近，今天上午10點多發生落石砸中山壁施工的工人，送醫傷重不治。圖／民眾提供

地震 工人 落石

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