泰安鄉苗62線落石砸死人 地方開車經過都要禱告

苗栗縣泰安鄉苗62線今天上午再度發生落石砸死工人意外，縣議員劉美蘭呼籲政府有關單位將心比心，她每次開車都要禱告，通過後感謝主，地方殷盼有一條安全回家的路。

泰安鄉苗62線8.9公里處在泰雅原住民文化產業園區附近，今天上午10點多發生落石，砸中正在施工災害復建的谷姓工人（39歲），谷連同吊籃墜落地面，消防局據報送醫，谷仍因傷重不治，縣府初步研判因連日間歇大雨，加上放晴熱脹冷縮，地震頻仍，因此發生落石，全案警方報請檢察官相驗，進一步調查。

「苗62線落石砸中人車已不是新聞！」劉美蘭說，族人昨天才反映，開車途經苗62線，遭落石擊中車窗，玻璃破裂還好人無大礙，未料，今天就發生砸死工人的憾事，苗62線是泰安鄉錦水、八卦上千居民，還有溫泉區遊客主要進出道路，她每次都要禱告，通過後鬆了一口氣感謝主。

劉美蘭認為安全不能打折扣、靠運氣，苗62線建置明隧道，或是移到汶水溪的對岸，有這麼難嗎？希望中央、縣政府能將心比心，苗62線用路人情何以堪？希望正視改善。

苗62線沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是6、70度以上高聳山壁，地質屬於不穩定區，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響，雨後容易發生土石崩落，縣府去年完成拓寬改善工程可行性評估，概估總經費21億多元。