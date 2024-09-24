桃園武嶺橋科技執法3個月惹民怨 取締2600件測速轉向

桃園市大溪區台3線武嶺橋西端去年易肇事路段第一，市警局今年6月起在該處建置測速器科技執法，檢討3個月取締超速闖紅燈及未依標誌標線行駛高達2600件，民眾抱怨苛，市議員陳治文今天上午邀集市警局各單會勘，決議該處測速器轉向，不定期調為「入城」測速，由公路局復興工務段針對橋頭路口A1事故撞擊點整體改善。

大溪區進入大溪老城區必經的武嶺橋西端橋頭路口，為台3 線往大溪老城區及台4線往瑞安街的交會路口，過去交通事故全市名列前茅，市警局今年6月起在橋頭西端建置測速器科技執法3個月，大溪民眾抱怨科技執法太嚴格、荷包大失血，大溪市民指出，上班尖峰往八德方向右側車道一路塞、內側車道卻沒車，動輒未依標誌標線、超速行駛照相開單，形同交通陷阱。

陳治文接獲民眾陳情後，邀集市警局交通大隊長李維振、復興工務段長洪一民等單位代表現場會勘，陳治文表示，現在橋頭西端科技執法是以「出城」離開大溪方向，「入城」往大溪卻沒測速照相，3個月來執法嚴苛引起民怨，有必要重新檢討，將原「出城」測速方向調轉為「入城」執法，尤其台3線、台4線下坡的橋頭路口及瑞安路、三元一街路口，常發生A1實際撞擊點，並建議復興工務段將該路口體規畫改善，降低塞車和事故。

市警局交通大隊統計武嶺橋頭西端測速6至8月科技執法，共取締闖紅燈18件、超速86件及未依標誌標線號誌行駛2489件，總計取締違規2593件，且路口周邊無A1（死亡）事故，發生A2（受傷）事故6件、較去年同期減少25%，A3（財物損失）事故11件、較去年同期減少8.3％，顯現科技執法成效。

針對民眾質疑該橋頭西端測速器科技執法，會勘建議該測速器轉向調方向，避免塞車，市警局交通大隊表示，該處測速器科技執法鏡頭本就可以調轉方向，今後將在3至6個月不定期轉向調整科技執法，由於市議員李柏坊明天將辦理會勘，測速器科技執法是否遷移地點，市警局將收集更多意見研商。