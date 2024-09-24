竹北原住民豐年音樂節10月5日登場 體驗原民文化
竹縣竹北市長鄭朝方今天說，原住民豐年音樂節將於10月5日在竹北文化公園登場，活動包含有部落頭目領袖會議、傳統舞蹈表演、趣味競賽等，讓民眾體驗原民豐年祭文化內涵。
今天阿美族部落族人沿著中正西路跑步前行，前往竹北市公所，並在公所前展演傳統歌謠與舞蹈，也帶來小米、地瓜、芋頭、南瓜和小米酒等象徵收穫與繁榮的農作物，並向鄭朝方傳遞豐收訊息。
鄭朝方告訴中央社記者，竹北是多元文化交匯地，透過不同族群文化融合與交流，展現原住民文化重視與尊重，而這些活動不僅豐富民眾文化生活，也增強都市與原鄉聯繫，讓傳統文化可以在現代社會中延續與發揚。
新竹縣原住民青年協會會長法隆伊佑說，多數原住民已移至都市成長，透過此活動讓都市原住民重新認識文化的機會，包含從歌唱舞蹈等了解族群的文化根基。
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