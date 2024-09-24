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怕胖團、芒果醬、蕭秉治10月客庄演出 時間地點曝
2024新屋藝文之夜藝遊客庄活動將於10月12日於新屋埤親子運動廣場登場，當天將有藝閣車展示創意踩街、海客創意市集與手作DIY體驗、還有精彩的音樂饗宴，邀請獨立樂團芒果醬、怕胖團，以實力唱將白安、蕭秉治等，大家共同行銷新屋特色。
新屋藝文之夜活動舉辦多年，不過過去參與人數有限，新屋區長鄭詩鈿表示，新屋鄉對偏鄉，過去活動都透過臉書及里長宣傳，不過效果相對有限，因此今天舉行記者會，就是希望透過更多管道來宣傳，吸引遊客參與。
鄭詩鈿說，新屋以農業為主農特產豐富，且還有全台唯一的客家漁港永安漁港，客家人也占9成以上，這些因素形塑出新屋為魚米之鄉及獨特的客家特色，公所一直致力於推動文化傳承，舉行各式活動。
這次藝文之夜的藝閣車展示，搭配地方社區共同展開以「魚米之鄉」為主題的創意踩街活動，部分隊伍會伴著社區製作的藝閣車一同踩街遊行，回到主會場後還能提供觀眾定點拍照打卡，呈現濃厚的工藝技術與特殊海客文化風采。
公所也安排「農情海客創意市集」，邀請特色商家、攤商進駐，還有「手作DIY體驗」，小船彩繪及風鈴彩繪，小朋友喜愛的「Fun電趣」，設有充氣氣墊設施及吹泡泡體驗等，及趣味好玩的「海洋尋寶」等，增添整體活動互動樂趣。
最後壓軸晚會「藝與同享演唱會」邀請到知名樂團及歌手參與演出，帶來精采的音樂饗宴。包括客家歌手黃于娟、HABANA樂團、獨立樂團芒果醬、怕胖團，及實力唱將白安、蕭秉治等，希望能藉此吸引年輕人及遊客前來了解新屋及客庄。
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