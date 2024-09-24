好康報報！「漫活梨饗in貓裏」 周末苗栗竹南運動公園登場

好康報報！苗栗縣政府為展現農村再生計畫的豐碩成果，本周末日（28、29日）將在竹南運動公園登場舉辦「漫活梨饗in貓裏」活動，現場提供免費揉茶等產業DIY體驗、免費品嘗在地食材及打卡按讚贈送陶片吊飾等，縣府今天上午舉辦產業活化活動記者會，行銷在地農產品，並邀請民眾共襄盛舉。

「漫活梨饗in貓裏」活動結合頭份市廣興社區、三灣鄉永和與大河社區；卓蘭鎮景山、坪林、食水坑、雙連社區等三鄉鎮市七個社區，透過與農村再生社區的產業主題，規畫一系列的產業體驗、農產品展售、現場手作體驗、藝文表演等活動，讓遊客親身感受農村的活力與風貌，進而帶動當地觀光及經濟發展。

卓蘭鎮雙連村傑出果農羅小雲說，當地正夯的甘露梨，之前受到寒害及風災影響，今年產量略有下滑，但果品風味佳受到民眾青睞，價格也居高不下，整體產值較往年好，目前已接近產季尾聲，要品嘗甘露梨的民眾要快，錯過了就要等明年再來。

三灣鄉大河底農產品負責人曾翠雲說，南庄門市販售的龍眼蜜、龍眼乾、桂花蜜及甘草味橄欖市場口碑都不錯，比如龍眼肉以低溫烘培，有特殊果香又不會黏湊在一起，這與一般炭烤味龍眼乾有很大的區別；尤其大家都知道的是，當地很多野生橄欖，鮮果早期都是銷往新竹寶山加工，近年在農村再生社區計畫催化下，也成為在地產業之一。