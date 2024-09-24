桃園成功國小力推機器人教育 蟬聯12年進軍世界大賽

桃園市成功國小8月參加國際奧林匹亞機器人暨MARC AI全國總決賽，由學生邱琦涵、鄭琬馨、李庭勛組成的奇幻隊，以「全球暖化下的糧食及食安風暴」為主題，在全國29支隊伍中勇奪第一，後續3人也將代表台灣前往土耳其，進軍機器人世界大賽。

成功國小長期推動機器人教育課程及社團，校長鄭淑珍表示，機器人教育的「玩中學」已成為課堂的夥伴，為學生提供適性、創新、多元的學習模式；2007年來該校在全市、全國的機器人大賽屢獲佳績，尤其自2009年已有11年參加WRO國際奧林匹亞世界賽，先後在台灣及至韓國、菲律賓、阿布達比、馬來西亞、印尼、俄羅斯、印度、哥斯大黎加、德國、巴拿馬等國參賽。

這次成功國小在2024年WRO國際奧林匹亞機器人暨MARC AI全國總決賽中，以「全球暖化下的糧食及食安風暴」為主題，在未來新創家國小組的全國29支隊伍中，脫穎而出奪得第一名。該校也將於今年11月26日至12月5日，第12度代表台灣前往土耳其伊茲米爾比賽。

教練鄭頌穎表示，學生從市賽到全國賽參賽過程中，從資料的搜集討論到決定呈現主題、情境佈置、機器結構測試、程式修正調整等，作品的機器結構更改了數十次之多，不斷的重複修正，過程中難免遇到困難、挫折等，縱使如此，也能體認團隊合作的重要性，一起攜手奮戰，爭取團隊榮譽及為校、為市爭光。

邱琦涵、鄭琬馨、李庭勛也紛紛表示，這次比賽讓他們永生難忘，創作過程中學會如何發現問題、思考問題、解決問題，對於機器人組裝設計精進外，也讓寫程式的邏輯思考進步很多。