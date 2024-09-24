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桃園市「疫苗E指訂」線上便捷預約注射流感、新冠疫苗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
圖為接種疫苗示意圖。聯合報系資料照。
圖為接種疫苗示意圖。聯合報系資料照。

衛福部10月1日開始推動流感疫苗新冠肺炎疫苗接種，桃園市衛生局為強化防疫、服務和提高接種率，今天起推出「疫苗E指訂」線上預約系統，透過網路系統可簡單快速完成疫苗預約，免去現場排隊的煩惱，完成預約後，系統也提供查詢、取消的服務。

衛生局說明，「疫苗E指訂」系統提供簡單的3步驟預約流程，只需填寫資料、選擇接種院所，並確認預約，即可輕鬆完成，符合資格民眾可先上網預約。這套疫苗預約系統不僅能預約流感疫苗，也同時提供新冠JN.1疫苗接種預約，享受雙重保護。系統24小時開放，並且與全市313家合約醫療院所合作，民眾可透過系統查詢門診時間並進行預約。

衛生局提醒，隨著秋冬季節到來，接種疫苗能有效降低重症、住院及死亡風險，符合資格的民眾，可及早利用線上預約系統，選擇自己方便的時間前往接種，防範即將來臨的呼吸道傳染病高峰。另為鼓勵更多市民接種新冠疫苗，衛生局特別準備了健康好禮，市民於各區衛生所或社區接種站完成接種後，即有機會獲得，數量有限，送完為止。

衛生局表示，10月1日起，桃園市將依衛福部政策分階段開放疫苗接種，第一階段針對65歲以上長者、孕婦、醫事人員及高風險慢性病患者等群體優先施打；11月1日開始，流感疫苗開放50至64歲無高風險疾病市民，新冠肺炎疫苗則開放6個月以上民眾皆可接種。市民可至「疫苗E指訂」系統或前往衛生局網站查詢相關合約院所及門診資訊。疫苗接種是防止傳染病擴散的重要措施，呼籲市民及早預約，確保自身及家人的健康安全。

桃園市衛生局10月1日起注射流感和COVID-19疫苗，可以透過網路快速預約。圖／衛生局提供
桃園市衛生局10月1日起注射流感和COVID-19疫苗，可以透過網路快速預約。圖／衛生局提供

新冠肺炎 流感疫苗 衛生局

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