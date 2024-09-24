總預算草案增一成 苗栗縣長錦東錦：做好應該做的工作

苗栗縣政府明年總預算草案今天出爐，近280億元規模，比今年增加約1成，縣長鍾東錦重要社會福利政見的敬老禮金、生育津貼加碼等編列近4億元，他認為「還是要做好應該做的工作」。

縣議會民進黨團總召集人徐筱菁表示，預算增加1成有點多的，審查時一定會做好監督把關的工作，但如果縣府預算有所根據，且有利於鄉親及建設，也不會故意刁難。

今天縣務會議通過縣府明年總預算草案，將送縣議會審查，草案歲入編列279億6154萬9000元，較今年預算250.5億元，增加26.81億元，增幅10.70%； 歲出編列277億3154萬9000元，債務舉借84.7億元，償還87億元，淨還債2.3億元。

鍾東錦表示，預算主要增加原因公教人員明年調薪3%等增加人事費3.2億元，辦理竹南頭份都市計畫「文中三」幼兒園、「文中一」校舍興建等3.07億元，及縣警局遷建等縣配合款1.9億元， 中央補助辦理長照計畫2.0增加5.8億元。，及明德水庫自行車暨環湖步道、白沙屯至好望角濱海重要廊帶規畫等4.2億元。

此外，社會福利預算部分，敬老禮金2.23億元，生育津貼0.48億元，學生午餐加碼編列0.97億元，65歲以上長輩看診免掛號費0.17億元，高風險民眾接種帶狀皰疹疫苗0.06億元，及體外授精人工生殖技術補助、卵巢功能檢查、凍卵療程及婚後孕健檢0.03億元。

「社會福利還是要做好應該做的工作」！鍾東錦表示，明年的預算符合中央核撥的金額，且物價也上漲，苗栗的財政比較辛苦，團隊還是不能鬆懈全力以赴，努力向中央爭取，彙整各局處及公所明年重大建設案，按優先順序，透過立委在中央大力發聲。