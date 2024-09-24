新竹愛買9月底熄燈衝擊上百員工 議員憂勞工未來生計

新竹市營運超過20年的愛買新竹店確定在9月底熄燈，除了2樓特力屋不受影響，其餘櫃位、餐廳全部撤出，預估上百位員工受影響。市議員陳建名憂心大量員工未來生計，呼籲市府主動介入。勞工處也將進行勞動契約座談會，提供勞工諮詢協助。

愛買新竹店從9月初傳出僅營業到月底後，就引發新竹人關注，先前店員還不願證實此事，只強調9月都會營業，但隨著媒體陸續曝光因房東要調漲月租250萬元的消息後，也讓愛買新竹店要熄燈的訊息越來越明顯，近期更直接掛上「清倉大拍賣，一件不留」的紅布條，證實結束營業。

記者實際詢問店家，除了2樓特力屋繼續營業不受影響外，B1美食街、1樓服飾、童鞋、Outlet以及餐飲品牌全數跟著愛買店營業到月底，全面撤出，預估有上百位員工受影響。

陳建名指出，當員工面臨公司即將結束營業或者裁撤分店時，會遇被資遣或轉調其他分店狀況，依照大量解僱勞工保護法第2條、第4條及第5條的規定，新竹市政府勞工處理應收到一份解僱計畫書，當勞雇雙方拒絕協商或無法達成協議時，勞工處將就計畫書內容進行協商，並適時提出替代方案。

陳建名也提醒，除賣場自身員工，其他在賣場內工作的人，此次極有可能不適用大量解僱勞工保護法的規定，因為不在賣場所提的計畫書範圍之內。公司規模或許未達法令所規範須提解僱計畫書的條件。也就是在同樣地方工作的人，同時面臨職涯衝擊的時候，所需的政府資源協助其出現時間點可能不一致，認為勞工處應主動派員前往了解賣場整體確切營業資訊。

新竹市勞工處表示，目前尚未收到愛買新竹店正式的大量解僱通報，勞工處持續關注此事件發展，並已於9月4日下午派員前往現場了解情形，近日也將與愛買新竹店及合作廠商進行勞動契約座談會，提供勞工朋友諮詢與協助，以保障勞工權益。

勞工處說明，業者若結束營業，雇主應依勞動基準法第10-1條調動五原則之規定，需取得勞工同意下調整工作地點，或依勞動基準法第11條資遣勞工，並給予勞工預告期、資遣費及非自願性離職證明。