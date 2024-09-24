桃園萬聖城10月26日開城 9天活動YOYO、波力來相見
桃園萬聖城今年活動時間拍板確定，10月26日到11月3日，在桃園藝文廣場與藝文綠園道將有一系列活動，除了變裝踩街，還有YOYO家族享樂趣、波力人偶見面會、金曲演唱會和電音派對等活動，適合全家大小同樂。
桃園市觀光旅遊局表示，今年萬聖城以「搗蛋鬼學院」為主題，為期9天活動除了精彩演出，還有各式各樣親子互動、公益彩券活動和主題市集，每天都有不同驚喜，活動時間為假日中午12時至晚上10時、平日下午5時至晚上10時，歡迎大家來玩。
系列活動及詳細節目如下：
●10/26，金曲之夜開城演唱會
●10/27，萬聖變裝大賽、萬聖踩街
●10/31，討糖趣~不給糖就搗蛋
●11/02，YOYO家族樂享趣、Halloween JUMP 電音派對
●11/03，波力人偶見面會、Hip Hop Halloween
●10/27-11/1，桃園星人秀及系列主題之夜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言