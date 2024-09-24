桃園萬聖城10月26日開城 9天活動YOYO、波力來相見

桃園萬聖城今年活動時間拍板確定，10月26日到11月3日，在桃園藝文廣場與藝文綠園道將有一系列活動，除了變裝踩街，還有YOYO家族享樂趣、波力人偶見面會、金曲演唱會和電音派對等活動，適合全家大小同樂。

桃園市觀光旅遊局表示，今年萬聖城以「搗蛋鬼學院」為主題，為期9天活動除了精彩演出，還有各式各樣親子互動、公益彩券活動和主題市集，每天都有不同驚喜，活動時間為假日中午12時至晚上10時、平日下午5時至晚上10時，歡迎大家來玩。

系列活動及詳細節目如下：

●10/26，金曲之夜開城演唱會 ●10/27，萬聖變裝大賽、萬聖踩街 ●10/31，討糖趣~不給糖就搗蛋 ●11/02，YOYO家族樂享趣、Halloween JUMP 電音派對 ●11/03，波力人偶見面會、Hip Hop Halloween ●10/27-11/1，桃園星人秀及系列主題之夜

桃園萬聖城往年活動都吸引大批人潮造訪，今年活動為期9天，預計10月26日開城（圖為2023年桃園萬聖城活動）。記者陳俊智／攝影

桃園萬聖城往年活動都吸引大批人潮變妝造訪。記者陳俊智／攝影