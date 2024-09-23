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風禾公園變水庫？網笑「它正發揮本來該有的功用」 桃園養工處也證實

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市中路重劃區的風禾公園在豪大雨發生時可發揮滯洪功能，降低周邊道路住家積淹水可能性。圖為2019年強降雨過後，公園滯留與水慢慢退去景象。圖/桃園市養工處提供
桃園市中路重劃區的風禾公園在豪大雨發生時可發揮滯洪功能，降低周邊道路住家積淹水可能性。圖為2019年強降雨過後，公園滯留與水慢慢退去景象。圖/桃園市養工處提供

桃園近日雨勢不斷，部分低窪地區易見積淹水，中路重劃區有民眾發現風禾公園兒童遊戲區幾乎被黃色泥水淹沒，將影片上傳網路平台Threads稱「風禾公園變風禾水庫」，引熱烈討論，有網友留言表示「公園正在發揮它的功能性」，而桃園市養工處也證實網友所言不假。

養工處表示，風禾公園占地4.8公頃，是一座都會型防災公園，防洪設計採10年1次暴雨頻率標準，設計滯洪量達5萬7804立方公尺，讓水患發生時可發揮防洪作用。

該公園啟用至今10年，乾式滯洪區平常為草皮區、舞台區及遊戲場區供民眾娛樂，下雨時就搖身一變為滯洪池，有助降低中路地區淹水可能性，過去多次颱風、強降雨都發揮功用，有效減少水災發生。

桃園市中路重劃區的風禾公園在豪大雨發生時可發揮滯洪功能，降低周邊道路住家積淹水可能性。圖為2019年強降雨過後，公園滯留與水慢慢退去景象。圖/桃園市養工處提供
桃園市中路重劃區的風禾公園在豪大雨發生時可發揮滯洪功能，降低周邊道路住家積淹水可能性。圖為2019年強降雨過後，公園滯留與水慢慢退去景象。圖/桃園市養工處提供

強降雨 暴雨 桃園 淹水 重劃區

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