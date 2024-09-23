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新竹市推全電動公車路線 9月底試跑、估年底營運

中央社／ 新竹市23日電
新竹市政府將推出1條全電動公車路線，獲交通部補助打造10輛全新電動公車，已有2輛完成製造，9月底將全數到位，並由經營業者國光客運招募的新司機上路試跑，預計年底前正式營運。圖／新竹市政府提供（中央社）
新竹市政府將推出1條全電動公車路線，獲交通部補助打造10輛全新電動公車，已有2輛完成製造，9月底將全數到位，並由經營業者國光客運招募的新司機上路試跑，預計年底前正式營運。圖／新竹市政府提供（中央社）

新竹市府將推出1條全電動公車路線，獲交通部補助打造10輛全新電動公車。市府表示，新車9月底將全數到位，由經營業者國光客運招募的新司機上路試跑，預估年底前能正式營運。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，去年3月，市府向交通部提出全電動公車路線的「先導公車」計畫，獲得允諾支持及預留電動公車供竹市使用，去年4月提送申請計畫，同年10月再向交通部公路局提出優先核定請求，順利獲批准。

竹市府交通處長倪茂榮向中央社記者表示，這條「先導公車」路線採全電動公車營運，後續將與新竹科學園區巡迴巴士紅線與橘線整併，串聯新竹火車站、清大、陽明交大、新竹科學園區、高鐵新竹站等重要節點，班距從40分鐘縮短為20分鐘。

有關10輛由中央補助經費打造的電動公車，倪茂榮指出，日前已有2輛完成製造，預計9月30日能全數完成，國光客運已招募多名司機員，屆時將展開上路試跑，熟悉車輛與路線，預計年底前正式營運。

公車 國光客運 新竹 電動

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