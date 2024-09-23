車流量大、動線複雜…竹市武陵路與大雅路口車禍多 將簡化動線禁左轉分散車流

新竹市武陵路與大雅路口車流量大，交通動線複雜，去年1月至今年2月交通事故共有27件，大部分與左轉、迴轉發生的事故居多，居民屢向民代陳情。竹市府會勘後，研議簡化動線禁止左轉分散轉向車流，也將在平面車道增設阻隔設施及新增號誌。

武陵路與大雅路口位在武陵高架橋下橋處，同時緊鄰荷蘭村大型社區出入口，該路口車流量大，交通動線複雜。市議員楊玲宜指出，武陵路往西的左轉與迴轉車流擁擠，尤其在平面與高架交會處，車輛經常交織衝突，還有待轉機車占用外側車道，干擾直行車流，增加事故風險，其中交通事故又集中在左轉車輛與同向車輛的擦撞，成為道路安全的隱憂。

市議員林彥甫也認為，武陵路在往西方向開放二車道左轉及迴轉，車流秩序混亂，容易產生交織衝突。據事故統計數據，同向左轉車輛的擦撞頻繁，而且武陵路往東在紅燈右轉車道，匯入大雅路時，車輛也易發生衝突。加上附近有荷蘭村、武陵中正兩大社區，金雅、金竹新建案將陸續完工，路口容量已無法滿足各方需求。

新竹市交通處指出，武陵高架橋下橋及平面車道車流上午尖峰約520輛，而左轉大雅路、迴轉武陵路車流上午尖峰約320輛，交通事故大部分與左轉、迴轉有關，也是交通改善重點。

新竹市交通處長倪茂榮指出，經顧問公司多方案評估及模擬分析，認為應簡化動線、減少交織，才能減緩交通事故。為簡化動線，建議武陵路與大雅路口禁止左轉，並導引至下游至湳中街迴轉，同時調整湳中街時相，分散轉向車流；配合改善措施，也建議在平面車道增設阻隔設施及新增號誌等。

交通處表示，未來改善方案，將請顧問公司進一步分析，待顧問公司調整方案後，亦會研議試辦可行性，市府會詳細說明相關管制措施，讓當地居民瞭解且具共識後實施。