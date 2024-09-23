桃園中外師教學會師AI主流 張善政：桃園下一代會雙語

桃園市政府今天在中壢舉辦國小雙語中外師培訓共識營，全市雙語中外師、校長為雙語課程做準備，今年主軸聚焦聯合國永續發展目標（SDGs）繪本融入及AI科技導入雙語教學，市長張善政說，桃園變成亞洲最國際化城市，要從下一代語言能力開始著手，過程中希望老師、學校在教學的經驗、方法做到最好。

這項雙語培訓共識營，桃園市教育局主辦邁入第5 年，為凝聚全市國小的中、外師雙語教學課程準備，今年度擴大培訓對象和規模，中、外師資180多人及雙語課程創新及雙語課程亮點學校校長70多人，總共260人共同參與研習，以SDGs繪本融入及AI科技導入雙語教學最前端主題建立教學共識。

雙語課程創新亮點學校之一的平鎮義興國小，目前三分之一課程做雙語課程，校長馮立縈說，校方承辦這項共識營，今年以AI為主體，以chatGPT及數位教學論點，希望精進中外師教學專業智能，希望讓孩子回到英語是溝通工具、而非學習科目，開學初舉辦，讓老師有足夠量能做好準備，外師教學之外，也要有新的教法，各校最後仍以中師教學為主力，推動桃園科技城雙語城市。

張善政表示，桃園是國家的國門，把桃園變成亞洲最國際化城市，要從下一代語言能力開始著手，雙語教育是非常困難的任務，他希望桃園培養出來的學生，可以具備國際溝通能力，期許老師、學校在教學的經驗、方法做到最好，是舉辦這次培訓營的目的。

共識營大師講座聚焦如何利用數位工具來實現教學創新，空中英語教室副總經理蔡介士在講座中，分享數位融入雙語教學及品牌創新經驗，透過實務分析AI導入教學及ChatGPT等實際應用案例，結合校長的行政力、外師的英語力與中師的教學力，增強教學的互動性與個性化，開創桃園具有特色的雙語品牌。