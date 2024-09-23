串連圖書館！桃園總圖商場「桃知道」正式開幕 全台最大扭蛋店超吸睛

桃園市立圖書館新總館電影院棟「桃知道GELEVEN PLAZA」今天正式開幕，試營運期間已吸引不少消費者朝聖。市長張善政表示，桃知道商場串連隔壁棟的最美圖書館，是桃園最重要的地標，也是亮眼的景點，尚未開幕前就掀起熱潮，未來勢必讓民眾更加期待。

桃知道商場坐落於藝文特區，由富晟國際開發股份有限公司打造，匯集影視文創、藝文展演、IP設計與書店經營，盼成為桃園地區重要的影視與商業娛樂新地標。

桃知道目前進駐品牌，包括威秀影城、Wired Tokyo、雞湯大叔、法國的秘密甜點，還有特色店鋪「7-11 Hello Kitty限定店」和「金色三麥-哈利波特特色店」、Mister Donut、星巴克、繼光香香雞、涓豆腐、德國農莊、喜樂紅豆餅等。其中，日前已展開試營運的萬代GBO台灣一號店及52Toys都在網路上引發熱烈討論，今天雖然是上班日，仍可見不少逛街民眾身影。

今天開幕典禮，包括桃園市長張善政及教育局長劉仲成、市立圖書館館長施照輝、威秀影城董事長王超立、台灣蔦屋大塚先生都到場參加。

富晟國際董事長詹婷怡致詞表示，「桃知道」名稱起源近來引發熱議，其實桃知道的意思就是「桃園通往知識的道路」，英文GELEVEN PLAZA也是以未來捷運綠線G11站來命名；桃園有非常重要的經濟基礎，也有非常年輕的人口支撐，跟所有的機會結合在一起，就能通往桃園、台灣，甚至通往全世界。

迎接正式開幕，威秀影城28日也將推出「銅板價電影票」活動，當天前500位影迷排隊領取兌換券，即可以50元購買2D版本電影票，一人限購2張。另23日至27日，每日限量前100名影迷，可享優惠價「1元」購買當日指定餐點。