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最愛這一味！苗栗縣長夫人重陽節慰訪帶沙士 102歲「沙士阿婆」笑開懷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天慰訪102歲人瑞林鍾貞妹，特別禮物是沙士，人瑞開心跟著擺姿勢合照，氣氛熱鬧溫馨。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天慰訪102歲人瑞林鍾貞妹，特別禮物是沙士，人瑞開心跟著擺姿勢合照，氣氛熱鬧溫馨。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄人瑞林鍾貞妹喜歡喝沙士加鹽，「沙士阿婆」有名聲，縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天慰訪，貼心特別準備，林鍾貞妹笑開懷，開心比出大大的讚及愛心手勢合照。

黑松沙士加鹽是一些老一輩的消暑解渴方法，102歲人瑞林鍾貞妹過去1罐1天分4、5次加鹽巴飲用，家人近來控制她喝的量，改喝雞精，她還是喜歡喝一點，陳美琦、南庄鄉長羅春蓮等人，今天重陽節慰訪，帶了特別禮物沙士，並致贈敬老禮金、禮盒，轉贈衛生福利部金鎖片。

林鍾貞妹開心，跟著擺姿勢拍照，她精神奕奕，靠助行器輔助，還會散散步、採摘九層塔等菜葉，陳美琦盛讚她精神、氣色都很好，今天看到那麼多親朋好友前來，就知道他平日待人和善，且十分疼愛子孫，齊聚一堂溫馨又熱鬧。

苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天慰訪102歲人瑞林鍾貞妹，特別禮物是沙士，人瑞開心跟著擺姿勢合照，氣氛熱鬧溫馨。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天慰訪102歲人瑞林鍾貞妹，特別禮物是沙士，人瑞開心跟著擺姿勢合照，氣氛熱鬧溫馨。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天慰訪102歲人瑞林鍾貞妹，特別禮物是沙士，人瑞開心跟著擺姿勢合照，氣氛熱鬧溫馨。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天慰訪102歲人瑞林鍾貞妹，特別禮物是沙士，人瑞開心跟著擺姿勢合照，氣氛熱鬧溫馨。圖／苗栗縣政府提供

人瑞 南庄 苗栗縣 重陽節 鍾東錦

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