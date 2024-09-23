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大同染整關廠爭議…勞資協商有落差 25日再開會討論

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
大同染整預計10月關廠，員工認為補償誠意不足，因自主調解不成，申請桃園市勞動局強制協商。記者陳俊智／攝影
大同染整預計10月關廠，員工認為補償誠意不足，因自主調解不成，申請桃園市勞動局強制協商。記者陳俊智／攝影

國內紡織大廠「大同染整」宣布10月關廠，向桃園市勞動局報大量解雇計畫後，引發員工反彈，提出加發1.5個月薪資作為補償也無人埋單；勞資雙方今在桃園市勞動局安排下強制協商，經6個多小時討論達成部分共識，但補償金額有待25日二次協商。

大同染整公司預計解雇本國勞工81名與移工60名，引發員工反彈，還被檢舉長年違反勞動法令，有積欠工資、特休未結算等情，挨罰4萬元；員工認為公司補償不合理，數度走上街頭抗議，20日與公司自主協商得知補償金只有1.5個月，認為公司沒誠意，因此向勞動局申請強制協商。

勞方20多人今早在桃園市勞教中心大樓集結，高呼「公司方案誠意不足，關廠補償在提高」，訴求補償方案改為年資每多一年就多發一個月，移工轉換工作空窗時的生活費、另覓工作所需行政費及返鄉機票須由公司負擔，另要求政府重視公司對外稱沒錢、董事長卻另開公司情事。

資方3名代表今由2名律師陪同協商，進入協商室前全程不語，面對提問也未做回應。

勞資雙方協商從上午9時持續到下午3時許結束，資方同意負擔外籍移工未找到新雇主的返鄉機票和找新雇主期間的膳食費用，也同意移工離境前結清所有費用，但補償金計算方式尚未談妥，因此25日將做第二次強制協商。

勞動局呼籲，大同染整公司應善盡社會責任，體恤員工多年辛勞，給予員工適當的補償。

桃園 移工 薪資 補償金 雇主

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