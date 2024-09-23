台61龍港至白沙屯南下路段鋪面改善 24日起3天封閉施工

公路局中區養護工程分局苗栗工務段明天起3天，改善台61線（西濱快速道路）後龍鎮龍港至白沙屯南下路段鋪面，期間封閉施工，苗栗工務段籲請用路人指示改道台6線、台1線替代道路。

台61南下龍港至白沙屯路段，9月24日上午9點至26日下午5點，苗栗工務段施工改善鋪面，將管制車輛通行，期間封閉台61線105公里300公尺龍港路段至白沙屯路段，及109公里南下赤土崎上、下匝道。

這段路是南下通往宗教勝地通霄鎮白沙屯拱天宮重要聯絡道路，工務段提醒期間南下車輛在台61線105公里300公尺龍港匝道匯出，接台6線替代道路往東至台1線右轉南下，至白沙屯交流道上匝道，接回台61線續往南行駛。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌，及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告https://www.thb.gov.tw/，及智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/。