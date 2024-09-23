公費流感10月開打 中醫大新竹附醫提供一站式門診施打

今年公費流感疫苗10月1日起將開打，中醫大新竹附醫表示每周一至周五，院內家庭醫學科上午、下午診，都提供一站式流感疫苗門診施打，民眾可先至官網預約。

中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林表示，疾管署公布今年度公費流感疫苗分兩階段開打，第1階段10月1日起開打，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段自11月1日起開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。為了提供便民服務，新竹附醫由醫師王郁晴、施維怡2名醫師，提供一站式流感疫苗門診施打，官網預約網址為（https://www.cmu-hch.cmu.edu.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=2706）。

新竹縣衛生局指出，今年竹縣獲中央配發的流感疫苗數量約15萬4000劑，縣府將在近日向縣民公布施打方式，今年的疫苗供應廠家增加GSK，共有5種不同疫苗。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音指出，流感併發症最嚴重可能導致肺炎和呼吸衰竭，甚至引發心臟、心血管疾病、腦部併發症，或是後續的黴菌感染，都不易治療，施打疫苗是預防流感重症併發症最好的方法，鼓勵符合公費資格民眾踴躍施打。尤其，進入秋冬天氣多變化，建議戴口罩，如需照顧長輩或是小朋友，也建議自費施打疫苗，保護自己，也保護長輩和小孩。

家醫科主任胡松林指出，第1階段優先開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧（服務） 等機構受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職及五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、禽畜業及動物防疫相關人員。第2階段對象包含50至64歲無高風險慢性病成人；民眾如欲接種，請攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等）。