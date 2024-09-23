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鍾東錦推薦「紙風車出品必屬佳作」 苗栗3場免費演出邀親子共賞
苗栗縣藝術種苗播撒計畫今年結合紙風車台灣鄉村卡車藝術工程，今年10月、11月在公館鄉、苑裡鎮及卓蘭鎮演出3場，縣長鍾東錦等人推薦紙風車出品必屬佳作，邀親子共襄盛舉。
台灣中油、台灣電力公司贊助，3場都是免費入場，分別是10月5日晚上7點在公館國小，雷昇傳藝劇團演出「登龍門」，11月9日、30日分別在苑裡國小、卓蘭高中，即將成真火舞團演出「火爾摩莎 Firemosa」。
鍾東錦、立委邱鎮軍，及縣議員孫素娥、曾美露、卓蘭鎮長詹錦章等人，今天在縣府大廳啟動藝術種苗播撒計畫，雷昇傳藝劇團、即將成真火舞團帶來精彩片段表演，暖場炒熱氣氛 。
鍾東錦指出，紙風車國際級水準，過去在苗栗縣演出，場場都爆滿，這次下鄉到3地演出，也是難得的機會，家長帶著孩子參與，啟發文化的種子，而觀眾的掌聲也能激發表演者的熱情，邀請鄉親拭目以待踴躍參與。
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