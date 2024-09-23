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北台灣唯一 竹市啟用災害搜救犬IRO國際評量檢測場地

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市搜犬訓練場於去年12月落成啟用，為中央消防署及高雄市外，第3個且是北台灣唯一專用訓練場。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市搜犬訓練場於去年12月落成啟用，為中央消防署及高雄市外，第3個且是北台灣唯一專用訓練場。圖／新竹市政府提供

新竹市政府共挹注約96.6萬元經費，將竹市原有搜救犬訓練場擴增訓練規格及提升設施後，全面升級成「IRO國際級搜救犬評量檢測合格場地」，今天舉行啟用儀式，並進行首次「災害搜救犬IRO國際評量檢測」，未來也成為北台灣唯一專用訓練場。

新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市搜犬訓練場於去年12月落成啟用，為中央消防署及高雄市外，第3個且是北台灣唯一專用訓練場，為提升國內搜救犬評量檢測場地及模擬搜索情境多元化，投入96萬6000元辦理場地優化。

邱臣遠說明，這此次評測邀請IRO國際審查員村瀨英博擔任裁判官，全國共計有9個縣市（含民間單位）26支隊伍帶著搜救犬來到竹市參加評量檢測。目前竹市有3隻搜救犬支援救災服務、4隻搜救犬培訓中，其中領犬員溫智欽、黃國峰及搜救犬Clay今年代表台灣參加第28屆搜救犬世界盃錦標賽，在全球44支參賽隊伍當中獲得「搜索測驗」第3名。

邱臣遠說，竹市自2018年起啟動培訓搜救犬服務，雖然時間相較於六都及屏東縣、台東縣等縣市晚，不過在國內訓練及測驗屢創佳績，且多次成功協助人命搜救任務。

新竹市消防局長李世恭表示，搜救犬CLAY、HENIN都是最高階MRT認證搜救犬，從培訓開始一路通過IRO認證初級、中級、高級3個等級，並於去通過世界上公認最難考的搜救犬救援任務能力MRT認證，在國內僅有10隻MRT搜救犬中，新竹市培訓出HENIN、CLAY等2隻，也感謝領犬員們的努力，展現竹市搜救犬雄厚的訓練實力。

新竹市政府共挹注約96.6萬元經費，將竹市原有搜救犬訓練場擴增訓練規格及提升設施後，全面升級成「IRO國際級搜救犬評量檢測合格場地」。圖／新竹市政府提供
新竹市政府共挹注約96.6萬元經費，將竹市原有搜救犬訓練場擴增訓練規格及提升設施後，全面升級成「IRO國際級搜救犬評量檢測合格場地」。圖／新竹市政府提供

搜救犬 新竹 邱臣遠

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