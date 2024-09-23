飲用水保護區2.7萬多公頃恐畫入國保1 苗栗縣府檢討

苗栗縣三大水庫畫設4處飲用水水源水質保護區2.7萬多公頃，國土計畫法新制恐畫為國土保育區第1類，縣長鍾東錦今天點名檢討，認為保護區「應該剔除就剔除」， 保障鄉親權益。

苗栗縣鯉魚潭、明德、永和山水庫，不僅供應縣內，也提供大台中‘大新竹用水，加上田美攔河堰，畫設2萬7082公頃飲用水保護區，其中，鯉魚潭水庫5931公頃，大湖鄉東興村、武榮村民陳情兩村屬於後龍溪水系，卻誤當大安溪水系，因此納入保護區，擔心國土計畫畫為國保1限制開發。

國土計畫法明年4月底上路，包括苗栗縣等9縣市尚未提報國土功能分區草案，鍾東錦今天表態縣府盡量趕於年底前提報，但可以緩就緩，因為沒有做好周全配套，民怨還是很高，尤其是飲用水保護區要檢討，該剔除就剔除，，鄉親人民陳情案得到滿意的答覆，再提報國土功能分區草案。

立委邱鎮軍說，國土計畫法爭議還是很大，尤只苗栗縣有水庫，影響民眾的權益更大，希望內政部能夠傾聽民意、尊重民意，地方多多溝通，讓民眾更能了解新制不再擔心。

縣府環保局指出，環保局規畫針對全縣飲用水保護區範圍檢討，目前向行政機關索取圖資資料，作為範圍修正參考，接續辦理調查環境基本資料、評估，邀集相關單位、專家學者及居民等溝通討論，擬訂報請中央主管機關核定後公告。

國土計畫法新制，縣府目前受理223件人陳案，縣府工商發展處指出，下個月預計召開第三階段國土專案小組會議，就原住民族部落國土功能分區畫設作業案、鄉村區單元因地制宜案，城鄉發展地區第2類之3畫設案，及人陳案等議題討論。