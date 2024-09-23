快訊

全球前2%頂尖科學家公布…台灣臨床前20名醫師名單揭曉 榜首又是他

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

竹北市「打開公所」辦音樂會 盼發揮空間創意

中央社／ 新竹縣23日電

新竹縣竹北市公所今天表示，昨天舉辦首場「打開公所」活動，在公所場域辦音樂會、市集等，讓民眾走入公共空間活化空間，也展現竹北的城市創意發展。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，「打開公所」目的在於活化公共空間，透過多樣化活動，展現各種空間利用可能性，也藉由活動將市公所的公共空間轉化為學校、地方社團成果展現舞台。

鄭朝方說，這次活動邀請竹北市安興國小、光明國小弦樂團演出，讓民眾可一探學生的學習成果，他也與鋼琴家張舒涵共同演奏歌曲「髻鬃花」及「家後」等，讓音樂會與藝術文化完美結合，盼民眾感受難忘的音樂體驗。

他指出，另外也與國立陽明交大跨領域設計科學研究中心合作，納入Park（ing）Day網絡實踐，將市公所門口前的10個停車位轉化為創意藝術展示區，表達對城市生活的態度，也吸引非營利組織及學術團體共同參與。

鄭朝方表示，活動還透過桌遊讓民眾了解城市，也推廣都市農耕，讓民眾以友善方式與都市鳥類共存等，盼藉由多種互動體驗，讓民眾能在輕鬆環境中交流想法、享受生活。

北市 鄭朝方 音樂會

延伸閱讀

民歌慈善音樂會國慶日登場 為憨兒打造照護家園

113年國慶暖壽音樂會 台巴音樂交流無國界

淡出30年曾是數10億雪花冰大亨！男星吐催淚遺憾

台南黃家古厝中秋音樂會連27年登場 蕭美琴讚保存台灣文化

相關新聞

桃園一加油站距幼兒園8米惹議 綠議員及家長反彈批市府

桃園市私立愛玩美幼兒園正對面不到20公尺處一家加油站正在籌建，引發幼兒園方及家長反彈，民進黨市議員黃崇真、王珮毓及黃瓊慧...

飲用水保護區2.7萬多公頃恐畫入國保1 苗栗縣府檢討

苗栗縣三大水庫畫設4處飲用水水源水質保護區2.7萬多公頃，國土計畫法新制恐畫為國土保育區第1類，縣長鍾東錦今天點名檢討，...

餐桌的東南亞風味928登場 竹縣邀鄉親體驗舌尖綻放季節

新竹縣新湖區社會福利服務中心9月28日起將推出「家庭餐桌上的東南亞風味」4場系列活動，盼為鄉親獻上一場精彩的東南亞文化饗...

讓孩子如魚蝦般活躍！竹縣尖石運動公園設計魚筌遊具

新竹縣推動一鄉鎮一特色公園計畫，尖石鄉北泰雅運動公園及周邊環境改善工程9月初已順利動工，原本閒置空間，將加入在地原鄉特色...

大同染整關廠爭議調解未果 勞資雙方今強制協商

國內紡織大廠「大同染整」宣布即將關廠，但被員工指控長年違反勞動法令，有積欠加班費、特休未休工資和片面實施無薪假等情；公司...

網路Google地圖改校名之亂延燒 苗栗至少7校受害

網路Google地圖「改名之亂」延燒到苗栗縣，縣立興華高中等至少7校被改名，縣政府教育處建議校方先緊急處理正名，並表示教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。