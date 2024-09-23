竹北市「打開公所」辦音樂會 盼發揮空間創意

新竹縣竹北市公所今天表示，昨天舉辦首場「打開公所」活動，在公所場域辦音樂會、市集等，讓民眾走入公共空間活化空間，也展現竹北的城市創意發展。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，「打開公所」目的在於活化公共空間，透過多樣化活動，展現各種空間利用可能性，也藉由活動將市公所的公共空間轉化為學校、地方社團成果展現舞台。

鄭朝方說，這次活動邀請竹北市安興國小、光明國小弦樂團演出，讓民眾可一探學生的學習成果，他也與鋼琴家張舒涵共同演奏歌曲「髻鬃花」及「家後」等，讓音樂會與藝術文化完美結合，盼民眾感受難忘的音樂體驗。

他指出，另外也與國立陽明交大跨領域設計科學研究中心合作，納入Park（ing）Day網絡實踐，將市公所門口前的10個停車位轉化為創意藝術展示區，表達對城市生活的態度，也吸引非營利組織及學術團體共同參與。

鄭朝方表示，活動還透過桌遊讓民眾了解城市，也推廣都市農耕，讓民眾以友善方式與都市鳥類共存等，盼藉由多種互動體驗，讓民眾能在輕鬆環境中交流想法、享受生活。