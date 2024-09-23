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餐桌的東南亞風味928登場 竹縣邀鄉親體驗舌尖綻放季節

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣新湖區社會福利服務中心9月28日起將推出「家庭餐桌上的東南亞風味」4場系列活動，圖為日前活動照。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新湖區社會福利服務中心9月28日起將推出「家庭餐桌上的東南亞風味」4場系列活動，圖為日前活動照。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新湖區社會福利服務中心9月28日起將推出「家庭餐桌上的東南亞風味」4場系列活動，盼為鄉親獻上一場精彩的東南亞文化饗宴，帶領大家深入探索新住民的豐富文化與美食世界。秋高氣爽，正是舌尖綻放的季節，縣長楊文科熱情邀約鄉親共襄盛舉，一同品味多元文化魅力。

新湖區社福中心指出，系列活動包括9月28日「共讀繪本漫遊：親子東南亞探險」，透過生動有趣的故事朗讀，帶領親子探索東南亞各國的獨特文化背景。10月12日「攜手共融新生活」邀新住民分享他們在台灣的生活點滴，從適應、工作到創業，讓大家對新住民的生活有更深入理解。

10月19日、26日推出「舌尖上的家傳料理」，這兩場實作課程將帶領民眾親手製作道地的東南亞美食，體驗不同的生活美食風味。

縣府社會處表示，新湖地區有眾多新住民家庭，系列活動盼增進社區居民對多元文化的理解與欣賞，新竹縣新住民家庭服務中心也大力協助，推薦優秀在地新住民講師，讓活動更貼近鄉親需求地。

首場「共讀繪本漫遊」親子東南亞探險活動9月28日登場，現已開放線上報名，其餘3場活動報名資訊和詳細內容，請持續關注新湖區社福中心Fb粉絲專頁查詢。

或可直接聯繫新湖區社福服務中心03-5583823分機18或分機19；亦可上官方網站「共讀繪本漫遊：親子東南亞探險」報名。

新竹縣9月28日起將推出「家庭餐桌上的東南亞風味」4場系列活動。記者胡蓬生／攝影
新竹縣9月28日起將推出「家庭餐桌上的東南亞風味」4場系列活動。記者胡蓬生／攝影

新住民 東南亞 親子

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