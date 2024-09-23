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讓孩子如魚蝦般活躍！竹縣尖石運動公園設計魚筌遊具

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉北泰雅運動公園改善工程，由原住民傳統生活智慧漁撈器具「魚筌」為主題發想。圖 ／新竹縣政府提供
新竹縣尖石鄉北泰雅運動公園改善工程，由原住民傳統生活智慧漁撈器具「魚筌」為主題發想。圖 ／新竹縣政府提供

新竹縣推動一鄉鎮一特色公園計畫，尖石鄉北泰雅運動公園及周邊環境改善工程9月初已順利動工，原本閒置空間，將加入在地原鄉特色遊具，包括近6公尺高的泰雅文化魚筌造型滑梯及大地之母意象攀爬網等遊具，打造竹縣首座融入泰雅族傳統文化的特色公園，工程預計年底前完工，成為尖石鄉打卡新亮點。

縣府指出，尖石鄉北泰雅運動公園改善工程核定經費1800萬元，縣府補助1260萬元，公所配合款540萬元；位於前山部落中心節點的尖石鄉綜合運動場是鄉內辦重要活動場域。原有設施為風雨球場及PU跑道操場，改善工程利用閒置空間增添洗手洗腳池、休憩木棧台、貨櫃擺盪鞦韆、還有原民彎刀意象步道、魚筌意象組合遊具、大地之母意象攀爬網等設施，讓公園休憩環境更完善及全齡化。

縣府產業發展處表示，前三年縣府在竹北、芎林共完成19座特色公園，今年約有7座，都交鄉鎮自辦，由地方自行設計施工。

尖石鄉公所表示，期盼公園融入原鄉傳統文化、特色，因此以原住民傳統漁撈器具「魚筌」為主題發想；竹藝是泰雅族擅長的傳統技能之一，希望將原民智慧轉化為遊戲場設施，透過滑梯、攀爬網架及網橋等，建構高6公尺的魚筌意象組合遊具，除增加遊戲豐富度，也銜接不同高層腹地，有效串接，讓空間能完整使用，盼遊戲過程結合孩童的歡笑與活力，如魚蝦般活躍，體現溪水流動及部落收穫 的喜悅。

另外，「大地之母」意象攀爬網遊具，象徵早期泰雅族透過「遷徙」翻山越嶺覓得適合打造部落的生活環境，這些遊具巧妙結合泰雅族傳統智慧，希望未來部落長輩帶小朋友到此場域時，還可透過口述傳遞更多泰雅族文化歷史及故事，傳承泰雅族傳統精神表現。

尖石鄉北泰雅運動公園及周邊環境改善工程已開工，預計年底前完工。圖 ／新竹縣政府提供
尖石鄉北泰雅運動公園及周邊環境改善工程已開工，預計年底前完工。圖 ／新竹縣政府提供
高6公尺的魚筌意象組合遊具增加遊戲豐富度，也銜接不同高層的腹地，有效串接，讓空間能完整使用，希望從遊戲過程中結合孩童的歡笑與活力。圖 ／新竹縣政府提供
高6公尺的魚筌意象組合遊具增加遊戲豐富度，也銜接不同高層的腹地，有效串接，讓空間能完整使用，希望從遊戲過程中結合孩童的歡笑與活力。圖 ／新竹縣政府提供
尖石郷北泰雅運動公園及周邊環境改善，將增添洗手洗腳池、休憩木棧檯、貨櫃擺盪鞦韆及原民彎刀意象步道、魚筌意象組合遊具等多種設施。圖 ／新竹縣政府提供
尖石郷北泰雅運動公園及周邊環境改善，將增添洗手洗腳池、休憩木棧檯、貨櫃擺盪鞦韆及原民彎刀意象步道、魚筌意象組合遊具等多種設施。圖 ／新竹縣政府提供

尖石鄉 泰雅族 運動

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