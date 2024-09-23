桃園一加油站距幼兒園8米惹議 綠議員及家長反彈批市府

桃園市私立愛玩美幼兒園正對面不到20公尺處一家加油站正在籌建，引發幼兒園方及家長反彈，民進黨市議員黃崇真、王珮毓及黃瓊慧今天上午召開記者會，批評市政府同意加油站設立枉顧幼兒就學安全，應協調加油站轉向，並就中央、地方2法規抵觸，他們將提議地方自治法修法，補正幼兒園限制加油站太近爭議，保護幼兒安全。

市政府經發局科長游慧玲表示，中央的加油站設置規則和桃園市都計保護區農業區土地審查要項表審查，法規距離的限制是針對國小以上，含國、高中，理由是學童有可能走路行經加油站會有安全顧慮，所以限制100公尺以內不得設置加油站，幼兒園幾乎都是接送，不在規範內，都計畫農業區規定是依中央法規避免衝突，目前加油站設置沒有針對幼兒園距離限制規定，議員修法意見， 該局將與都發局研商。

黃崇真、王珮毓、黃瓊慧邀集市府經發局、都發局代表及愛玩美幼兒園方、家長多人，針對中壢區後興路一家籌設中的加油站設置，與愛玩美幼兒園距離不到20公尺惹議，實際雙方正對面距離僅隔一條8公尺及人行道，家長在記者會現場拿出「幼兒園100公尺內不得設置加油站」、「幼兒安全最重要」等標語抗議，呼籲市府重視幼兒就學安全。

黃崇真、王珮毓、黃瓊慧表示，接獲園方陳情多次向市府反映加油站設置選址應考量交通及周圍設施安全，該幼兒園已開班超過五年，市府卻駁回訴願，都發局及經發局互踢皮球，但是現行加氣站設置管理規則，包括幼兒園至大學，市府竟未依法執行。

此案的法規謬誤就是自相矛盾的審查要點，學齡前孩童本身就是高風險族群，市府冒然發證給加油站，根本是忽視幼兒安全，呼籲市府正視家長意見及加油站審查過程瑕疵，承認錯誤提出彌補方案，說服加油站轉向，民代將提出地方自治法修法，補正幼兒園限制加油站距離，讓家長、幼兒安心。

愛玩美幼兒園代表表示，明明法規就有加油站距離幼兒園100公尺以上規範，現在該園距離卻不到20公尺，距基地僅8公尺，為何政府不要求加油站，只要求幼兒園，家長完全無法接受，政府應重視幼兒安全健康，停止加油站建照。中壢區龍慈里長宋化森也表達擔憂，並認為幼兒安全最為重要，勿讓風險由幼兒園及居民承擔。