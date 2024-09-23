大同染整關廠爭議調解未果 勞資雙方今強制協商

國內紡織大廠「大同染整」宣布即將關廠，但被員工指控長年違反勞動法令，有積欠加班費、特休未休工資和片面實施無薪假等情；公司本月20日提1.5個月補償方案，但勞方不接受，另提三大要求，雙方調解未果，今由桃園市勞動局安排強制協商。

大同染整公司預計10月29日關廠，將解雇本國勞工81名與移工60名，8月26日已向桃園市勞動局提大量解僱計畫書，但因為有積欠工資、特休未結算2項違規，被勞動局裁罰4萬元；員工認為公司長年違反勞動法令，關廠又未做出合理補償，數度走上街頭抗議，20日與公司協商認為補償方案沒誠意，因此申請強制協商。

勞方20多人今早在桃園市勞教中心大樓集結，高呼「公司方案誠意不足，關廠補償在提高」，訴求補償方案改為年資每多一年就多發一個月，移工轉換工作空窗時的生活費、另覓工作所需行政費及返鄉機票須由公司負擔，另要求政府重視公司對外稱沒錢、但董事長另有公司投資獲利情事。

資方3名代表今由2名律師陪同參與協商，進入協商室前全程不語，面對提問也未做回應。