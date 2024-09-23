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網路Google地圖改校名之亂延燒 苗栗至少7校受害

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
網路Google地圖改名之亂延燒到苗栗，縣立興華高中等校遭竄改。圖／取自Google地圖
網路Google地圖改名之亂延燒到苗栗，縣立興華高中等校遭竄改。圖／取自Google地圖

網路Google地圖「改名之亂」延燒到苗栗縣，縣立興華高中等至少7校被改名，縣政府教育處建議校方先緊急處理正名，並表示教育部已聯繫Google公司，要求提出解決方案。

苗栗縣警方清查Google地圖竄改校名至少有7校，其中，不乏明顯惡意，國立苗栗高中被改成「苗栗人民共和國第一高中」，國立卓蘭高中被改成「國立高級猴子園」、國立竹南高中被改成「國立竹南高級原住民監獄」，縣立竹南國中被改名「竹南往生矅國民中學」等，不過目前還未受理校方提告。

教育處因應在全縣資訊群組，建議各校先緊急處理，把學校網站上的Google地圖顯示功能關閉，到Google地圖修正為正確的學校名稱，到Google地圖申請成為商家管理者。此外，教育部已聯繫Google公司，要求提出解決方案，也聯繫主管機關數位發展部處理。

地圖 教育部 苗栗縣

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