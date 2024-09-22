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桃園午後豪雨 航空城最後1戶未搬離民宅遭泥水淹至膝蓋
中央氣象署對桃園發布豪雨特報，今天下午傳開發中的大園區航空城產專區有泥水淹進民宅，水深將近膝蓋，家具泡水；民進黨桃園市議員游吾和批評桃園市政府罔顧人民權益及財產，但負責開發的航空城工程處表示有派抽水機進駐，無奈雨勢太大。
淹水民宅位於大園區海豐坡，該處為航空城計畫產專區範圍，且為優先開發區域，目前僅剩一戶不願配合開發未搬離；據了解，該民宅未被排除在計畫之外，也不是保留戶，但市府還在協議價購，未強制徵收，而開發案為趕期程先做已取得所有權部分土地，結果地基整平造成該民宅地勢相對低窪，時常淹水。
游吾和表示，該民宅住著一名70多歲婦人和一名看護，因對土地有感情不願搬遷，市府也未強制徵收，既然市府還為徵收，就應該顧及人民居住權益，防止災害損及人民財產和居住安全。該民宅已非第一次淹水，他三番兩次提醒市府局處注意過很多次，近日豪大雨不斷，他昨天還特別提醒工務局航空城工程處，未料淹水還是發生，人民的損失，市府應該要負起責任。
航空城工程處表示，施工單位有掌握該民宅狀況，昨天就有抽水機進駐防範，但近日雨勢實在太大，該區域又相對低窪，抽水設備運轉不及，才造成淹水。工程單位曾想過其他的排水方案，但該民宅位於開發範圍內，只是尚未協議價購或徵收，未來去留存在變數，所以暫時無法做相對應的長久改善辦法，後續會向市府相關局處反映，盡快協調出結果。
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