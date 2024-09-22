黨部美女主委當導遊 民進黨舉辦2場走讀竹市輕旅行

為鼓勵青年朋友認識新竹市的人文與自然，民進黨新竹市黨部將在10月舉辦2場走讀，由市黨部美女主委、市議員施乃如帶領年輕人一起走進香山溼地、賞蟹步道、海山漁港、那魯灣文化聚落、舊城青年基地等地，感受舊城文化與山海魅力。

施乃如指出，過去的青年營隊多半待在教室上課、聽演講，但民進黨新竹市黨部決定突破，透過實際走讀，挖掘對在地文史、自然人文、城市規畫、地方治理有興趣的年輕人。

施乃如說，此次走讀分為10月5日的「香山漫遊場」及10月19日的「夢回舊城場」，歡迎18至40歲的年輕朋友，暫時放下忙碌的課業和工作揪團報名參加，讓自己的生活Chill一下。

2場走讀包括「香山漫遊場」，將帶領大家走進青青草原、享用茄苳社區農村風味料理，並遊覽充滿「設計感」的山海場景，包括海山漁港、那魯灣文化聚落、賞蟹步道，體驗質樸溫暖的農村生活和豐富的溼地生態資源。

「夢回舊城場」則會帶領大家步行探索舊城區的地景政治，認識建築物背後所隱藏的歷史真相，包括新竹火車站、東門城、新竹州圖、旭橋（成功橋）以及東門市場、鴻安堂中藥房。

施乃如表示，新竹市有許多重要的人文與自然資源，守護城市文化、提供市民朋友更宜居、更進步的生活環境，是政治工作者的職責，也是民進黨執政的核心理念，希望透過此次新竹TEAM TAIWAN 青年營走讀，讓關注政治議題的青年朋友能一起互動交流。