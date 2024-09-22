快訊

引發茶壺風暴...邱泰源昨爆總統致電罵他 賴清德今取消醫界晚宴行程

累積超過60毫米...北市這3處降雨驚人 全市已6起災情通報

豪雨炸！台鐵猴硐=三貂嶺因落石單線運轉 平溪線全區間停駛

黨部美女主委當導遊 民進黨舉辦2場走讀竹市輕旅行

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部將在10月舉辦2場走讀，由市黨部美女主委、市議員施乃如帶領年輕人一起走進香山溼地、舊城青年基地等地，感受舊城文化與山海魅力。圖／民進黨竹市黨部提供
民進黨新竹市黨部將在10月舉辦2場走讀，由市黨部美女主委、市議員施乃如帶領年輕人一起走進香山溼地、舊城青年基地等地，感受舊城文化與山海魅力。圖／民進黨竹市黨部提供

為鼓勵青年朋友認識新竹市的人文與自然，民進黨新竹市黨部將在10月舉辦2場走讀，由市黨部美女主委、市議員施乃如帶領年輕人一起走進香山溼地、賞蟹步道、海山漁港、那魯灣文化聚落、舊城青年基地等地，感受舊城文化與山海魅力。

施乃如指出，過去的青年營隊多半待在教室上課、聽演講，但民進黨新竹市黨部決定突破，透過實際走讀，挖掘對在地文史、自然人文、城市規畫、地方治理有興趣的年輕人。

施乃如說，此次走讀分為10月5日的「香山漫遊場」及10月19日的「夢回舊城場」，歡迎18至40歲的年輕朋友，暫時放下忙碌的課業和工作揪團報名參加，讓自己的生活Chill一下。

2場走讀包括「香山漫遊場」，將帶領大家走進青青草原、享用茄苳社區農村風味料理，並遊覽充滿「設計感」的山海場景，包括海山漁港、那魯灣文化聚落、賞蟹步道，體驗質樸溫暖的農村生活和豐富的溼地生態資源。

「夢回舊城場」則會帶領大家步行探索舊城區的地景政治，認識建築物背後所隱藏的歷史真相，包括新竹火車站、東門城、新竹州圖、旭橋（成功橋）以及東門市場、鴻安堂中藥房。

施乃如表示，新竹市有許多重要的人文與自然資源，守護城市文化、提供市民朋友更宜居、更進步的生活環境，是政治工作者的職責，也是民進黨執政的核心理念，希望透過此次新竹TEAM TAIWAN 青年營走讀，讓關注政治議題的青年朋友能一起互動交流。

即日起歡迎18至40歲青年朋友報名參加，更多報名資訊與活動說明，請詳閱活動報名頁連結 https://reurl.cc/OrQqG9 。

施乃如表示，希望透過此次新竹TEAM TAIWAN 青年營走讀，讓關注政治議題的青年朋友能一起互動交流。圖／民進黨竹市黨部提供
施乃如表示，希望透過此次新竹TEAM TAIWAN 青年營走讀，讓關注政治議題的青年朋友能一起互動交流。圖／民進黨竹市黨部提供

新竹 朋友 青年

延伸閱讀

民進黨台南成立新住民諮詢站 縣市黨部第一個

竹市西濱聯結車翻覆 警消救出受困駕駛意識模糊

竹市西濱路貨車過彎翻覆撞斷2燈桿 駕駛受困命危

大數字／北市總額高 竹市單筆領先

相關新聞

黨部美女主委當導遊 民進黨舉辦2場走讀竹市輕旅行

為鼓勵青年朋友認識新竹市的人文與自然，民進黨新竹市黨部將在10月舉辦2場走讀，由市黨部美女主委、市議員施乃如帶領年輕人一...

桃園楊梅四維社福館啟用 家的造型滿足市民老幼3代需求

桃園市楊梅區埔心四維地區欠缺市民活動中心、老人文康中心，地方及民代一直爭取下，市政府斥資1.6億元完成四維社福館，市長張...

提升汙水下水道接管意願 桃市府推優惠貸款方案

桃園市積極推動汙水下水道接管工程，但接管過程常需要拆除部分違建，引發民眾反彈。水務局今天表示，為協助民眾解決資金的調度，...

港星錢小豪現身湖口老街 吸300位影迷嗨翻狂喊「秋生」

從影45年，主演多部殭屍電影的武打港星錢小豪，昨天來到39年前拍電影的新竹縣湖口老街與影迷重溫「殭屍先生」的情節，老街商...

影／林志潔選民服務處今啟用 提高虹安停職嘆新竹空轉2年

曾代表民進黨參選新竹市立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔，選民服務處今天啟用，媒體問及怎麼看竹市目前政局？林志潔表...

布局市長？服務處搬遷盛大開幕 林志潔：支持勝率最高者

曾代表民進黨參選上屆新竹市立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔，選民服務處今天搬至光華南街盛大開幕，不少民代和法界、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。