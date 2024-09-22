桃園楊梅四維社福館啟用 家的造型滿足市民老幼3代需求
桃園市楊梅區埔心四維地區欠缺市民活動中心、老人文康中心，地方及民代一直爭取下，市政府斥資1.6億元完成四維社福館，市長張善政今天下午大雨中主持該社福館揭幕啟用、表示，社福館啟用，四維地區欠缺的市民活動中及老人文康中心，現在都有，也有托育、托幼和親子館，滿足楊梅鄉親的需求。
四維社福館位於楊梅區埔心的四維兒童公園一角，市政府斥資1.56億元興建，以「家」的建築造型概念，興建地上3層樓建築物，總樓地板面積約640坪，室內包括市民活動中心暨老人文康中心、公托中心及身障福利設施、親子館等設施，提供老中幼3代需求。
今天下午大雨不停，張善政會同市議員周玉琴、鄭淑方、李家興等人共同為四維社福館揭幕啟用，張善政表示，當地欠缺市民活動中心、老人文康中心，現在都有了，楊梅人口增加，許多年輕人搬進來，需要托育、托幼及父母小朋友親子活動空間，在工料及人工上漲，市府編足預算完成社福館，滿足楊梅鄉親今後市民活動及托育、托幼、親子活動的需求。
四維社區發展協會理事長陳一銓說，該協會和民代8年來拚命爭取，四維社福館終於完成啟用，因為地沒有市民活動中心，所以1樓為市民活動中心、老人文康中心及該社區發展協會結合使用，2樓以上為社會局使用，分別是2樓提供托嬰托幼使用、3樓提供6歲以下親子活動，造福市民。
楊梅區公所表示，四維社福館毗鄰四維旗艦公園，目前正在進行公園遊戲場景觀改善工程，未來公園規畫眷村記憶主題，將打造適合全齡使用休憩及遊戲使用，將是楊梅區首座旗艦型共融式遊戲場，可與一旁的社福館公托中心及親子館結合，提供優質老人文康和托幼、親子友善空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言