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桃園楊梅四維社福館啟用 家的造型滿足市民老幼3代需求

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
楊梅區四維社福館斥資1.6億元打造市民活動及托育、托幼和親子館多功能中心啟用。記者曾增勳／攝影
楊梅區四維社福館斥資1.6億元打造市民活動及托育、托幼和親子館多功能中心啟用。記者曾增勳／攝影

桃園市楊梅區埔心四維地區欠缺市民活動中心、老人文康中心，地方及民代一直爭取下，市政府斥資1.6億元完成四維社福館，市長張善政今天下午大雨中主持該社福館揭幕啟用、表示，社福館啟用，四維地區欠缺的市民活動中及老人文康中心，現在都有，也有托育、托幼和親子館，滿足楊梅鄉親的需求。

四維社福館位於楊梅區埔心的四維兒童公園一角，市政府斥資1.56億元興建，以「家」的建築造型概念，興建地上3層樓建築物，總樓地板面積約640坪，室內包括市民活動中心暨老人文康中心、公托中心及身障福利設施、親子館等設施，提供老中幼3代需求。

今天下午大雨不停，張善政會同市議員周玉琴、鄭淑方、李家興等人共同為四維社福館揭幕啟用，張善政表示，當地欠缺市民活動中心、老人文康中心，現在都有了，楊梅人口增加，許多年輕人搬進來，需要托育、托幼及父母小朋友親子活動空間，在工料及人工上漲，市府編足預算完成社福館，滿足楊梅鄉親今後市民活動及托育、托幼、親子活動的需求。

四維社區發展協會理事長陳一銓說，該協會和民代8年來拚命爭取，四維社福館終於完成啟用，因為地沒有市民活動中心，所以1樓為市民活動中心、老人文康中心及該社區發展協會結合使用，2樓以上為社會局使用，分別是2樓提供托嬰托幼使用、3樓提供6歲以下親子活動，造福市民。

楊梅區公所表示，四維社福館毗鄰四維旗艦公園，目前正在進行公園遊戲場景觀改善工程，未來公園規畫眷村記憶主題，將打造適合全齡使用休憩及遊戲使用，將是楊梅區首座旗艦型共融式遊戲場，可與一旁的社福館公托中心及親子館結合，提供優質老人文康和托幼、親子友善空間。

桃園市長張善政（右五）主持楊梅區四維社福館揭啟用，滿足楊梅鄉親老少及托幼需求。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右五）主持楊梅區四維社福館揭啟用，滿足楊梅鄉親老少及托幼需求。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）主持楊梅區四維社福館揭啟用，滿足楊梅鄉親老少及托幼需求。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）主持楊梅區四維社福館揭啟用，滿足楊梅鄉親老少及托幼需求。記者曾增勳／攝影

張善政 托育 親子

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