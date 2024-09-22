提升汙水下水道接管意願 桃市府推優惠貸款方案

桃園市積極推動汙水下水道接管工程，但接管過程常需要拆除部分違建，引發民眾反彈。水務局今天表示，為協助民眾解決資金的調度，在既有「3免費2補助」配套措施下，尋求多家銀行協助推出貸款優惠方案，目前有9家銀行配合，希望能提升用戶接管意願，加快汙水下水道建設腳步。

為提高家戶接管意願，桃市府先前已推動「3免2補」政策，包括免費為家戶接管、鑑界及後巷改造，同時補助大樓汙水改管（每戶最高可補助5000元）及住宅雨汙分流改管，替市民們省荷包。

為加強誘因，水務局表示，日前市府再邀請各銀行業者協商，透過充分說明，讓銀行業者了解提供優惠貸款服務，除能將資金提供給有需求的族群，亦是對環境改善提供助力並肩負社會責任，將資源導向最有需要的地方。

目前包括合作金庫商業銀行、華南商業銀行、兆豐銀行、台灣企銀、台中銀行、聯邦銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、玉山銀行等，都願意推出桃園市汙水下水道用戶排水設備接管優惠貸款方案供民眾運用。

水務局表示，桃園市目前已完成約23萬戶汙水下水道用戶接管，未來透過各銀行業者的優惠貸款方案，可有效減輕民眾在配合汙水下水道用戶接管過程衍生的經濟開銷，也讓銀行業者在企業永續經營中融入ESG理念的發展目標，進一步提升民眾配合汙水下水道用戶接管工程的意願，創造民眾、企業與政府三贏。