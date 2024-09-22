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港星錢小豪現身湖口老街 吸300位影迷嗨翻狂喊「秋生」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
這次電影節湖口老街也特設的打卡景點，包括經典場景怡紅院及錢小豪人形立牌。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
這次電影節湖口老街也特設的打卡景點，包括經典場景怡紅院及錢小豪人形立牌。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁

從影45年，主演多部殭屍電影的武打港星錢小豪，昨天來到39年前拍電影的新竹縣湖口老街與影迷重溫「殭屍先生」的情節，老街商圈復刻怡紅院門面，還有影迷精心裝扮成九叔、文才和殭屍，與「秋生」重聚，活動也吸引300多人到場朝聖。

新竹縣湖口鄉形象商圈發展協會舉辦第2屆「2024湖口老街電影節」，今年的電影節活動特別邀請到著名港星，也是當年演出「秋生」一角的錢小豪出席，而他的出席不僅是活動的亮點，更有一段特殊的淵源。

湖口鄉形象商圈發展協會理事長邱小睿指出，去年湖口老街舉辦第一屆電影節時，錢小豪剛好來到湖口老街遊玩，當時雖未放映「殭屍先生」，但街上已設置了相關看板，而她也剛好在街上認出錢小豪，便誠摯邀請他參與今年的活動，沒想到錢小豪也當場豪爽應允，並如約現身今年的活動現場。

錢小豪見到當年「殭屍先生－暫時停止呼吸」拍攝地點時，也感性表示：「很多人見到我的時候，都會跟我說，我是從小看你電影長大的；但今天再次回到湖口老街的情懷，這裡才是看我長大的。」

雖然昨天公不作美下起細雨，但仍澆不熄影迷熱情，全場觀眾也一起喊：「秋生～秋生～」重現當年遇到鬼新娘情節，甚至也和錢小豪喊出被做成梗圖、另部知名電影經典台詞：「我命由我不由天」，將氣氛炒至最高點。

提起活動的艱辛，邱小睿也說，因為擁有「殭屍先生」公播權的電視台都已陸續退出台灣，去年開始她就一直在找尋公播權，最後是透過E-mail聯繫到香港的片商，最終才取得版權。

邱小睿也表示，湖口老街電影節從昨天起至10月13日活動期間，每周末都有安排活動，10月5日則安排了適合家庭觀賞的動畫電影「可可夜總會」，例假日活動現場還有按讚抽好禮及110周年集章活動，讓遊客們在享受電影之餘，還能收集老街特色紀念品。

此外，來不及參加昨天見面會的粉絲，湖口老街也特設的打卡景點，包括經典場景怡紅院及錢小豪人形立牌，為影迷們提供豐富的互動拍照機會。

老街商圈復刻怡紅院門面，還有影迷精心裝扮成九叔、文才和殭屍，與「秋生」重聚，活動也吸引300多人到場朝聖。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
老街商圈復刻怡紅院門面，還有影迷精心裝扮成九叔、文才和殭屍，與「秋生」重聚，活動也吸引300多人到場朝聖。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
湖口老街也特設的打卡景點，包括經典場景怡紅院及錢小豪人形立牌。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
湖口老街也特設的打卡景點，包括經典場景怡紅院及錢小豪人形立牌。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
今年的電影節活動特別榮幸地邀請到了著名港星，也是當年演出「秋生」一角的錢小豪出席。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
今年的電影節活動特別榮幸地邀請到了著名港星，也是當年演出「秋生」一角的錢小豪出席。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
這次電影節湖口老街也特設的打卡景點，包括經典場景怡紅院及錢小豪人形立牌。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
這次電影節湖口老街也特設的打卡景點，包括經典場景怡紅院及錢小豪人形立牌。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
主演多部殭屍電影的武打港星錢小豪，昨天來到39年前拍電影的新竹縣湖口老街與影迷重溫「殭屍先生」的情節。圖／民眾提供
主演多部殭屍電影的武打港星錢小豪，昨天來到39年前拍電影的新竹縣湖口老街與影迷重溫「殭屍先生」的情節。圖／民眾提供
武打港星錢小豪，昨天來到40年前拍電影的新竹縣湖口老街與影迷重溫「殭屍先生」的情節，有影迷精心裝扮成九叔、文才和殭屍，與「秋生」重聚。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
武打港星錢小豪，昨天來到40年前拍電影的新竹縣湖口老街與影迷重溫「殭屍先生」的情節，有影迷精心裝扮成九叔、文才和殭屍，與「秋生」重聚。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁

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