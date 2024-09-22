影／林志潔選民服務處今啟用 提高虹安停職嘆新竹空轉2年

曾代表民進黨參選新竹市立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔，選民服務處今天啟用，媒體問及怎麼看竹市目前政局？林志潔表示，新竹是創新城市且多元包容，對外來者接受非常高，也呼籲市府團隊和代理市長要更加油，別讓市政空轉。

林志潔指出，新竹是本質很好的城市，尤其在過去前任市長、前市府團隊的努力下，成長有目共睹，但非常可惜過去2年處於空轉狀況，現在雖是代理市長，但她認為代理市長畢竟也不是本地人，對新竹也不夠了解。

林志潔表示，新竹是創新的城市且多元包容，對外來者接受非常高，很多人口都和她一樣，因工作搬遷至此，只要有心願意耕耘，市民都看得見，雖然市長高虹安目前停職，她也呼籲市府團隊和代理市長要更加油，不要讓市政陷入空轉。

林志潔說，許多公共建設、活動及社福等，都需要好的治理者來帶領，市民每天生活在此，也看得出來誰是真的有心在治理，誰是來過水，或對城市沒有很深厚的感情，其實市民是非常有感的，希望為政者審慎，花更多的心力在城市的建設上。