布局市長？服務處搬遷盛大開幕 林志潔：支持勝率最高者

曾代表民進黨參選上屆新竹市立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔，選民服務處今天搬至光華南街盛大開幕，不少民代和法界、學界和支持者都到場力挺，此舉也被解讀布局2026市長選舉。不過林志潔未表態，強調會支持勝率最高的候選人。

林志潔選民服務處今天正式開幕啟用，除了有選民接待處，還有多媒體直播間、多功能空間可舉辦活動。林志潔說明，服務處一直沒有裁撤，是從過去的民權路移至光華南街，也選在最熱鬧的大菜市場斜對面，她身為選舉素人，只有短短6個月的期間，可以拿到8萬3000多票，是新竹鄉親、里民對她很大的支持。

會繼續營運服務處，林志潔提到最大原因是，她不希望選後人就不見，或大家覺得票投下去沒得到應有的回應，她也認為民主社會中，當選人有該做的事，落選人也有其該做的事，她在新竹生活20年，因此願意把選舉補助款全數用於鄉親身上。

林志潔也指出，過去8個多月來，運用100多萬元辦了超過100場以上的活動，包括百人參與的民主青年營、長期以來的公益講座，也協助解決各種市民法律糾紛，法律轉介服務跟諮詢共辦了15場以上。

媒體也問及是否提前布局2026市長選舉？林志潔表示，新竹一直是艱困的選區，不論任何政黨，一定是派出勝率最高的候選人，如果有覺得勝率更高的人選，一定會全力支持。今天來做服務，也是讓下一位要選舉的人更好選，因為可以看到執政黨在這座重要城市中的努力，這也是她認為應該做到的，至於目前並沒有去做任何關於選舉的規畫。