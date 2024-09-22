桃園「金牌好攤」市集將登場 半價抵用金明限量開賣

2024桃園金牌好攤10月5日將在新永和市場廣場登場，當天除由10家傳統市場水餃攤位角逐「桃金餃」名號，市府更首度擴大辦理，現場除有25家來自桃園及雙北傳統市場的明星攤位，更安排各種豐富的活動，包括50元換150元水餃美食套組、投票抽Dyson吹風機等優惠，盼民眾一起到現場感受傳統市場的魅力。

延續去年主題競賽的形式，市府今年再次以市場內常見的商品「水餃」當主題，辦理「金牌好攤─桃金餃」年度主題評選，希望挖掘出隱藏在市場內的「狠餃色」。

第一階段透過市場專家至攤位進行現地評選，評選出10家各有特色的市場水餃攤位，包括五星名攤「興國市場-阿燕水餃」、龍潭在地30年老店「龍潭市場-天字號水餃」、正宗山東二代口味「新永和市場-姜記山東水餃」等，各路好手將於10月5日在新永和市場廣場辦理第二階段公開美食評選，一同餃逐天下，由3位名廚專家及100位民眾試吃員的鑑定，選出桃園市場金牌水餃。

除了「金牌好攤─桃金餃」公開美食評選外，市府今年也首度擴大辦理金牌好攤主場活動，不僅有10家桃金餃競賽攤位參與擺攤展售，更邀集15家桃園市集名星攤及雙北市的水餃攤共襄盛舉，展現桃北北傳統市場的魅力與特色。

現場更規畫許多親子活動及優惠活動，包括免費DIY體驗、氣球互動秀，還有YOYO家族的哥哥姐姐帶來唱跳表演，在現場消費不限金額還能兌換水餃人氣票選投票券，完成投票就有機會抽中Dyson吹風機、55吋電視等多項好禮。

為迎接2024金牌好攤主場活動，明日起將於線上販售半價的金牌好攤市集抵用金，原價500元的抵用金，現在只要250元就能帶走，等於可以半價優惠享用各式市場美食，限量200份。