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埔頂7濕地每天淨化萬噸水營運 造福北桃數百萬供水成生態旅遊景點

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市埔頂排水計畫人工濕地池塘，每天淨化大漢溪水質1萬噸營運，成新生態旅遊去處。圖／水務局提供
桃園市埔頂排水計畫人工濕地池塘，每天淨化大漢溪水質1萬噸營運，成新生態旅遊去處。圖／水務局提供

桃園市政府與中央執行板新取水口和中庄調整池水質改善，斥資2億元執行大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫，完成打造大溪區瑞興7個人工濕地池塘，每天削減汙染物分解約162公斤、市府水務局長劉振宇今天上午表示，埔頂排水計畫淨化大漢上游水質近日驗收完成正式營運，可淨化大漢溪上游生活汙水及工型工廠廢水1萬噸，生態旅遊新去處。

大漢溪流域上游至新北市鳶山堰河段每日截流6萬噸水源，為北桃數百萬民眾生活用水來源，桃園市府與環境部、經濟部水利署共同執行前瞻計畫埔頂排水水環境改善計畫，斥資2億元在大溪溪左岸、中庄調整池河段改善排水，創造21公頃水域環境，包括水域5.5公頃、陸域15.5公頃，完成瑞興7個人工濕地池塘，將大漢溪截流經人工濕地淨化後，排放至中庄調整池、確保鳶山堰原水水質，全區開放民眾遊憩和認識濕地生態環境。

劉宇振表示，埔頂排水計畫的主要目標為削減埔頂排水的汙染量，確保大漢溪中下游河段水質，其中完成瑞興7個人工濕地池塘，及1.6公里人行步道及自行車道、生態溪流及景觀平台、廣場，為兼具水質淨化、生態環境、節能減碳及棲地保育環境教育場址，現已開放歡迎民眾休閒遊憩、認識生態環境。

這項計畫打造瑞興7個人工濕地池塘與中庄調整池園區相連，也完成試運轉和初驗、複驗程序，如今透過瑞興7 個人工濕地池塘，每天可淨化大漢溪上游生活汙水及小型工廠廢水達1萬噸，達成削減汙廢水汙染物70%及蓄水容量達4.4萬噸目標，每天淨化大漢溪水質汙染物分解達162公斤，確保淨化進入鳶山堰水質和板新水廠給水，更創造水環境生態旅遊新去處。

桃園市埔頂排水計畫人工濕地池塘，池中鳥類生態回來，淨化大漢溪水質，成新生態旅遊去處。圖／水務局提供
桃園市埔頂排水計畫人工濕地池塘，池中鳥類生態回來，淨化大漢溪水質，成新生態旅遊去處。圖／水務局提供
桃園市埔頂排水計畫人工濕地池塘，每天淨化大漢溪水質1萬噸營運，成新生態旅遊去處。圖／水務局提供
桃園市埔頂排水計畫人工濕地池塘，每天淨化大漢溪水質1萬噸營運，成新生態旅遊去處。圖／水務局提供

人工濕地 水質

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