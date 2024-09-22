桃園公有充電樁拚「占比全台第一」 每度電收費9到12元

桃園市公有停車場充電樁數量曾被批評六都墊底，為滿足充電需求，市府急起直追，規畫以BOT方式委外經營，預計今年底充電樁總數將達854樁，占桃園公有路外停車場的總席位數4.4％，成為全台公有充電樁車位占比最高的城市。至於充電收費則約是每度電9到12元不等。

市府統計，桃園市電動小客車登記數有7789輛，占全市77萬6802輛小客車總數的1%，但至去年底全市僅412座充電樁，許多車主反映充電樁太少，公有停車場的充電樁也常被占用，找不到地方充電。

交通部去年9月公告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，要求公有路外停車場充電停車位須達2%以上。配合中央政策，市府積極爭取環境部、交通局預算，加速推動公有停車場充電樁建置計畫。

交通局停管科長巫秀堅表示，今年底前預計新設400座慢充樁、112座小快充樁和43座快充樁，全市充電樁總數達854座，屆時桃市充電樁將占全市公有路外停車格的4.4%，成為全台公有充電樁車位占比最高的縣市；相關建設總預算為3.14億元，其中，環境部補助1.91億元，交通部補助1.23億元。

巫秀堅表示，市府預計11月15日前完成充電樁現勘、請電和建置工作，明年1月開始試營運、明年2月正式啟用，後續高需求地區如桃園區和中壢區，充電停車格比率將從2%提升至6%，龍潭區維持5.2％，平鎮區則從2.8%提升至4%，其他低需求區域也將從2%提升至4%不等；全市明年底前也會再擴充266座充電樁。

巫秀堅指出，7kW慢充設施主要布局在住宅區、百貨商場和觀光區，25至60kW的小快充設於辦公場所和購物中心，120kW的快充站則優先設置在交通樞紐和高速公路附近，以滿足長途需求。

巫秀堅表示，路外停車格充電車位收費會以現行台電的「度」來計算，目前台電供電每度要5元，衡量裝設、拉線路的成本，規定慢充車位收費每度收費不超過9元，快充12元，未來停車場電動車充電收費，需報交通局核定，不得超過此上限。