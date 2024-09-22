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司機員「受訓即就業」補助名額用罄 桃園今宣布加碼

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府為補公車司機荒推「受訓即就業」計畫，今天決定加碼補助名額（示意圖）。本報資料照片
桃園市政府為補公車司機荒推「受訓即就業」計畫，今天決定加碼補助名額（示意圖）。本報資料照片

桃園市政府為補公車客運司機荒，今年初推出「受訓即就業」計畫，讓還在考取駕照的司機員受訓期間就有基本薪資可領，截至目前有百人參與，29人完訓開車上路，但計畫補助名額已經用罄，市府今決定加碼60個名額，避免補司機的進度有空窗。

桃園今年初市區公車駕駛缺額約260名，為補空缺，3月推出「受訓即就業」計畫，由客運業者先招聘人才，再培訓考取職業大客車駕照，培訓期間即屬客運業者雇員，享基本薪資，薪資一半由市府補助；計畫截至目前吸引274人報名，有100人被錄取，29人已駕車上路，但由於既有司機員退休、搬遷離職等因素，公車駕駛缺額僅降至236人。

桃園市交通局表示，100個錄取名單除了29人已駕車上路，還有66個人通過路考，再完成一定時數的道路實習，就能成為市區公車的生力軍。不過，「受訓即就業」計畫的招募情況比預期踴躍，100個補助名額已經用罄，若等明年度預算核撥再重新辦理計畫，9月到12月無人培訓，恐使未來補充司機員進度出現空窗。

交通局長張新福表示，受訓就業計畫原為2年期、1年100名的專案，今年已經達標，但為了加速市區公車司機員回補速度，報請市府同意後，今年再增60個名額；交通局也成立報名專線，方便民眾洽詢相關資訊。電話：0800-292088，服務時間為平日上午8時至下午5時。

桃園 薪資

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