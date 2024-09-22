「神秘消波塊」孤獨佇立南崁溪 網讚嘆：有安定的力量
桃園市南崁溪一個消波塊不知何故單獨佇立在蘆竹段的右岸，因用意不明引起討論，被稱為「神秘消波塊」，還變打卡景點，google評價4.8顆星，有人疑惑，有人寫散文讚嘆，而管理流域的桃園市水務局則稱近期會移除。
桃園市水務局表示，消波塊出現在南崁溪蘆竹段的時間已不可考，但能確定的是非水務局放置。由於其稜角已經磨圓，附近還有一根大水泥管，研判兩者應該都是被大水從上游沖刷至下游，考量日後可能再被大水沖刷至其他地方，有破壞河堤護欄可能，預計今年底前會移除。
該消波塊雖然用意不明，但周邊流域經桃園市水務局整治綠美化，成為路過民眾中午歇腳乘涼、傍晚欣賞落日餘暉好去處，一旁的吊橋夜裡點燈七彩絢爛繽紛，也充滿浪漫氣氛；不過，水域局表示該消波塊近期就會移除。
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